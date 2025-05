Das Land gewinnt den Eurovision Song Contest mit 436 Punkten

Der Eurovision Song Contest sorgte wieder einmal für beste Unterhaltung – und auch an Spannung fehlte es dank der 26 verschiedenen Performances der Finalisten dieses Jahr nicht. Vor allem Finnland und Schweden entpuppten sich im Laufe der Veranstaltung als Favoriten. Doch nun steht es fest: Der Eurovision Song Contest 2026 wird in Österreich stattfinden! Österreich konnte mit seinem Act JJ und dem Titel "Wasted Love" ganze 436 Punkte ergattern.

Und was sagen die ESC-Fans zum diesjährigen Gewinner? Die sind den X-Kommentaren zufolge wohl nicht ganz so begeistert. "Leider gar nicht meins", "Der Song ist aber bis auf den kurzen Technobreak schrecklich" und "Wenn man den Ton abstellt, ist es sehr geil", meinen beispielsweise drei Zuschauer. Doch zumindest einer zeigt sich im Netz zufrieden: "Österreich ist ein würdiger Gewinner des Eurovision Song Contests bei der Schlussabstimmung. Herzlichen Glückwunsch!" Auf Platz zwei landete Israel mit 357 Punkten und Estland auf Platz drei mit einer Gesamtpunktzahl von 356. Für Deutschland lief es beim 69. ESC nur semi-gut: Das österreichische Geschwister-Duo Abor & Tynna heimst mit "Baller" ganze 151 Punkte ein und landet auf Platz 15.

Im vergangenen Jahr war es die Schweiz mit ihrem Act Nemo (25) und dem Song "The Code", die sich den Sieg holte, weswegen der diesjährige Eurovision Song Contest auch in der Schweiz in Basel ausgetragen wurde. Für das Schweizer Stimmwunder läuft es in Sachen Musik auch heute noch grandios: Im Herbst erscheint Nemos Debütalbum mit dem Titel "Art House". Deutschland landete 2024 mit Isaak Guderian (30) und seinem Titel "Always On the Run" bei 117 Punkten und somit auf Platz 12.

