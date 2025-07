So geht Sandra Sicora mit Stutenbissigkeit im Reality-TV um

Sandra Sicora (33) hat auf Instagram offen über den Hass gesprochen, der ihr in Reality-TV-Formaten offenbar insbesondere von anderen Frauen häufig entgegenschlägt. Ein Fan fragte sie direkt, ob sie Angriffe dieser Art manchmal treffen würden. Die Antwort der TV-Bekanntheit fiel eindeutig aus: "Es geht. Ich bin grundsätzlich nicht da, um Freunde zu finden." Erst kürzlich hatte sie ordentlich einstecken müssen, als ihr zwei Mitstreiterinnen aus der Show "Match My Ex" vorwarfen, selbst nur äußerst selten solidarisch gegenüber anderen Frauen zu handeln: Als typisches "Pick Me Girl" würde Sandra andere Mädels gezielt abwerten – beispielsweise ihr starkes Make-up kritisieren –, um sich selbst bei den Männern einen besseren Stand zu verschaffen.

Sandra erklärte in ihrer Story weiter, dass sie grundsätzlich immer ihre eigene Meinung vertrete – auch wenn sie damit aneckt. Zu Beginn einer jeden TV-Produktion brauche sie Zeit, um herauszufinden, mit wem sie harmoniert und bei wem es menschelt – offenbar völlig unabhängig vom Geschlecht. Die 33-Jährige, die vor ihrer TV-Karriere als Reisepromoterin tätig war, beschreibt sich selbst als starke Gegnerin bei Challenges – eine Eigenschaft, die das Klima mit Mitspielerinnen häufig zusätzlich aufladen würde. Dennoch wirkt Sandra entschlossen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihre Devise lautet auch in künftigen Reality-TV-Formaten: Klartext statt Kuschelkurs.

Trotz aller Kontroversen bleibt sich die gebürtige Kölnerin treu – on- wie off-camera. Gerade ihre unverstellte Art, mit der sie schon bei Formaten wie Temptation Island oder Are You The One? kokettierte, hat ihr eine loyale Fangemeinde beschert, die sie für ihre Direktheit feiert. Sandra weiß, dass sie polarisiert, aber sie nimmt es nicht nur in Kauf – sie lebt genau davon. Ihre Strategie? Kein Rollenklischee, keine Schönrederei. Stattdessen zeigt sie Haltung – selbst dann, wenn die Reaktionen darauf scharf sind. In einer Welt voller gespielter Freundlichkeit hat sich Sandra mit Klartext und Kante ihre Nische erobert – und genau darin liegt offenbar ihre größte Stärke.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DLfi3ARNX6W/?img_index=1 Reality-Sternchen Sandra Sicora im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora beim Bild-Renntag 2025