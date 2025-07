So romantisch war die Hochzeit von Mel B. und Rory in London

Melanie "Mel B" Brown, die unter dem Namen Mel B. (50) als Mitglied der legendären Spice Girls bekannt wurde, hat am Samstag ihren langjährigen Partner, den Hairstylisten Rory McPhee, geheiratet. Die romantische Zeremonie fand in der historischen St. Paul's Cathedral in London statt. Für ihren großen Tag wählte die Sängerin ein klassisches weißes Kleid mit aufwendig gestalteten Perlenapplikationen, während Rory in einem traditionellen schottischen Kilt überraschte. Die beiden teilten gleich mehrere Fotos der Feier über die sozialen Medien und kommentierten eines davon auf Instagram schlicht mit "Verheiratet" und "05.07.25". Unter den Gästen waren bekannte Gesichter wie Emma Bunton (49), Cara Delevingne (32) und Katherine Ryan (42).

Neben den prominenten Gästen spielten auch Mel B.s drei Töchter eine wichtige Rolle bei der Zeremonie: Phoenix, Angel Iris und Madison waren stolz als Brautjungfern an ihrer Seite. Während andere Mitglieder ihrer ehemaligen Girl Group Spice Girls, wie Melanie C. (51), nicht persönlich vor Ort sein konnten, ließen sie es sich trotzdem nicht nehmen, ihre Freude auf sozialen Netzwerken auszudrücken. Auch Victoria Beckham (51) teilte ihre Glückwünsche öffentlich über ihre Story auf Instagram. Sie schrieb: "Herzlichen Glückwunsch Mel und Rory zu eurem besonderen Tag! Ich wünsche euch ein Leben voller Glück! Ich schicke dir Liebe, Mel. Rory ist ein wahrer Glückspilz [dich zu haben]."

Die Liebe zwischen Mel B. und Rory, die 2019 begann, basiert auf einer tiefen Freundschaft, die durch gemeinsame Interessen und berufliche Überschneidungen gewachsen ist. Rory, der unter anderem an Mel B.s Looks für "The Masked Singer U.K." arbeitete, hat in der Vergangenheit immer wieder auf Social Media gezeigt, wie stolz er auf seine Partnerin ist. Auch Mel B., die schon zweimal verheiratet war, scheint in Rory ihre erfüllte Liebe gefunden zu haben. Ein besonderer Moment ihrer Liebesgeschichte ereignete sich bereits 2022, als Rory den romantischen Antrag plante. Dabei versteckte er den eigens entworfenen Verlobungsring für drei Monate in einer Sockenschublade. Der Aufwand hat sich nun offensichtlich mehr als gelohnt!

Anzeige Anzeige

Instagram / rorymcphee Mel B. und Rory McPhee, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel B. und ihre Kinder, März 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls