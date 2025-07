Demi Moore enthüllt Geheimnis hinter nacktem Schwanger-Cover

Demi Moore (62) hat in einem Gespräch mit Oprah Winfrey (71) über ihre berühmte Vanity-Fair-Cover-Aufnahme von 1991 gesprochen, auf der sie nackt und schwanger zu sehen war. In der neuesten Episode von "The Oprah Podcast" erklärte die Schauspielerin, dass das ikonische Foto nicht als "großes feministisches Statement" gedacht war, sondern vielmehr ein persönlicher Ausdruck ihres damaligen Lebensgefühls. "Für mich ging es darum, mehr von mir selbst zu beanspruchen", sagte Demi, die mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (70) drei Töchter hat. Die Aufnahme entstand ursprünglich als private Erinnerung für die Familie und wurde dann doch zur Titelgeschichte des Magazins.

Demi verriet, dass sie während des Fotoshootings die Idee hatte, das Bild als Cover vorzuschlagen, ohne wirklich daran zu glauben, dass das Magazin es tatsächlich umsetzen würde. "Ich hatte gesagt, 'Wäre es nicht erstaunlich, wenn sie den Mut dazu hätten'", erinnerte sie sich an einen Moment voller Intuition, der sich später bewahrheiten würde. Einige Wochen später erhielt sie den Anruf: Das Foto sollte veröffentlicht werden. Rückblickend beschreibt sie die Erfahrung als einen Akt der Selbstfindung und Transformation, der sie tief berührte. "Es geht darum, zu wissen und zu fühlen, dass etwas richtig ist, ohne es erklären zu müssen", erklärte sie weiter.

Heute ist die "Ghost"-Darstellerin stolze Großmutter der zweijährigen Louetta, der Tochter ihrer ältesten Tochter Rumer Willis (36). Als "Yaya" ist Demi eine wichtige Bezugsperson für ihre Enkelin, was die enge Bindung der beiden deutlich macht. Rumer Willis erzählte kürzlich mit einem Augenzwinkern gegenüber People, wie ihre Mutter heimlich Disney-Filme wie "Moana" in Louettas Leben brachte – obwohl sie selbst eigentlich auf Fernsehen verzichten wollte. Die Liebe innerhalb der Familie ist spürbar und Demi, die selbst drei Töchter großgezogen hat, weiß vielleicht am besten, was gut für die Kleinen ist. Rumer Willis ist jedenfalls begeistert: "Es ist so schön, die beiden zusammen zu sehen", schwärmte sie über die besondere Verbindung zwischen ihrer Mutter und ihrer Tochter.

Getty Images Demi Moore im April 2025 in New York

Schauspielerin Demi Moore im Juni 2025

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im März 2023

