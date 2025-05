"Cheers"-Star George Wendt ist mit 76 Jahren verstorben

George Wendt, bekannt aus der Kultserie "Cheers", ist am Dienstag, dem 20. Mai, im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Schauspieler, der in der Serie den beliebten Charakter Norm Peterson verkörperte, schlief friedlich in seinem Zuhause ein, wie seine Familie in einem Statement gegenüber Us Weekly mitteilte. "George war ein hingebungsvoller Familienmensch, ein geschätzter Freund und Vertrauter für all jene, die das Glück hatten, ihn zu kennen. Er wird für immer vermisst werden", hieß es. Während seiner Zeit bei "Cheers", die von 1982 bis 1993 lief, wurde er sechsmal für einen Emmy nominiert und war in allen 275 Folgen des Erfolgsformats zu sehen.

Vor seiner Rolle bei "Cheers" begann George seine Karriere in der Comedy-Truppe "The Second City" in Chicago und hatte kleinere Auftritte in Serien wie "M*A*S*H" und "Taxi". Neben "Cheers" trat er auch in populären Reihen wie "Sabrina – total verhext!" sowie auf der Bühne am Broadway in dem Musical "Hairspray" auf, das er als eine seiner Lieblingsrollen beschrieb. Noch im vergangenen Jahr hatte er einen kleinen Reunion-Auftritt mit seinen "Cheers"-Kollegen Ted Danson (77) und Woody Harrelson (63) in deren Podcast. Fans und Weggefährten trauern in den sozialen Medien um den Schauspieler, dessen legendärer Einzug in die "Cheers"-Bar mit dem kollektiven Ausruf "Norm!" als eines der ikonischsten Momente der Fernsehgeschichte gilt.

Abseits seines Berufslebens war George ein Privatmann, der die Zeit mit seiner Frau Bernadette Birkett sowie ihren drei gemeinsamen Kindern Hilary, Joe und Daniel in Los Angeles genoss. Bernadette war ebenfalls Teil des "Cheers"-Universums – ihre Stimme lieh sie der mysteriösen Vera, Norms nie gezeigter Ehefrau. Auch mit seinem Neffen, Schauspieler Jason Sudeikis (49), teilte George seine Leidenschaft für die Kunst und unterstützte ihn auf seinem Weg.

George Wendt, Schauspieler

George Wendt, Schauspieler

