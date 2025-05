Fans feiern es: "First Dates"-Kandidat kniet vor Date nieder

First Dates - Ein Tisch für zwei sorgt regelmäßig für niedliche TV-Momente. Dieses Mal schaffen Ute und Anton genau das – und die Fans finden es großartig. Die beiden Rentner verstanden sich auf Anhieb. "Die Sonne geht auf – oh, das ist so schön", kommentierte Ute, als sie Anton an der Bar sitzen sah. Während des Essens unterhielten sich die beiden angeregt und schienen sich blendend zu verstehen. Bei der Verabschiedung sorgte Anton dann für eine rührende Überraschung: Er kniete vor Ute nieder! "Liebe Gemeinde, liebe Ute, lieber Roland (53). Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir der Liebe eine neue Chance geben wollen. [...] Und der Verlauf unseres Dates heute hat mich veranlasst, den nächsten Schritt zu gehen, um dich zu fragen: Möchtest du diese beiden Köstlichkeiten mit mir teilen?", ließ Anton verlauten, während er auf die Knie fiel und eine Schachtel mit zwei Pralinen hervorholte.

Ute freute sich riesig über die kleine Geste und nahm die Süßigkeit gerne entgegen. Auch die Zuschauer waren von Antons Überraschung mehr als angetan. "Wir sind total verliebt in euch", "So was Süßes, da könnte ich doch glatt heulen" und "Das musste ich mir dreimal anschauen, wirklich so schön", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren unter einem Instagram-Beitrag der TV-Show. Ute und Anton wollten sich anschließend wiedersehen. Aus einem zweiten Date wurde allerdings nichts – Ute ging das Ganze doch zu schnell. Sie brach den Kontakt ab, was Anton emotional sehr mitnahm.

Erst vor wenigen Wochen hatte Prisma spannende Einblicke hinter die Kulissen der beliebten Kuppelshow geliefert. Dort wurde berichtet, dass sich jede Woche rund 300 Menschen für ein Blind Date anmelden. Doch nur ein Bruchteil schafft es nach mehreren Auswahlrunden tatsächlich an den berühmten Fernsehtisch in Köln. Die Dates sollten möglichst authentisch wirken, deshalb wurden Uhren verboten und selbst Toilettengänge überwacht. Für die romantische Atmosphäre sorgte ein eingespieltes Team, während diskrete Kameras jedes Zögern und Lächeln einfingen.

ActionPress Roland Trettl, Gastgeber bei "First Dates – Ein Tisch für zwei"

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

