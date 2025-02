"Promi First Dates": So liefen die ersten Treffen der Stars

Die Türen von Promi First Dates sind wieder geöffnet und heißen die liebeshungrigen Singles willkommen. In der ersten Folge suchten bereits sechs Stars nach der großen Liebe. Doch konnten sie diese auch finden? Den Start machte Tony Bauer (29), der die 22-jährige Celi aus Aachen in Empfang nehmen durfte. Das Date der beiden entwickelte sich allmählich zu einem netten Beisammensein unter Freunden. "Ich habe das Gefühl, dass wir uns auf einer Kumpelebene begegnen", meinte die angehende Grundschullehrerin. Der Comedian sah das ähnlich und ergänzte: "Einen Döner mit dir lutschen gehen – da wäre ich voll dabei." GNTM-Bekanntheit Aminata Sanogo traf auf Katja – die beiden Frauen konnten sich ein zweites Date vorstellen und wollten sich somit gerne wiedersehen.

Bachelor-Urgestein Paul Janke (43) durfte mit der Hobby-Schatzsucherin Christina ein leckeres Mahl zu sich nehmen. In der Fotobox gingen die beiden kurz auf Tuchfühlung, als der Blondschopf seine Hand auf dem Bein seiner Begleitung platzierte. Doch für ein zweites Treffen reichte es bei Paul nicht, denn bei ihm war der Funke nicht übergesprungen. Bei Xenia Prinzessin von Sachsen (38) verlief das Date mit dem Vermögensberater Makoto ebenfalls sehr harmonisch. Die Reality-TV-Bekanntheit nahm in den Gesprächen kein Blatt vor den Mund und plauderte aus, bereits sechsmal verlobt gewesen zu sein und auch schon das Playboy-Cover geziert zu haben. Die Chemie stimmte – beide erklärten sich zu einem Wiedersehen bereit und hielten auch nach der Sendung den Kontakt. GZSZ-Schauspieler Raphael Schneider (54) verbrachte seinen Abend mit Anthony, die beiden tauschten Nummern aus und gingen bereits auf ein gemeinsames Theater-Date. Ein weiteres Treffen ist nicht ausgeschlossen. Die Tochter von Anouschka Renzi (60), Chiara Moon Horst, durfte sich über den Krankenpfleger Max freuen. Die beiden verstanden sich gut, doch ein weiteres Date kam für die beiden nicht infrage.

Neben den gerade genannten Promis suchen auch noch ein paar weitere ihr passendes Gegenstück. In der nächsten Promi-Folge können sich die Zuschauer auf Eiskunstläuferin Marika Kilius, die Schauspieler Lars Steinhöfel (39) sowie Saskia Valencia (60), Fußballer Benny Köhler, DSDS-Star Daniele Negroni (29) und Realitystar Antonia Hemmer (24) freuen. Wie die Dates bei diesen sechs Stars verlaufen werden, können die Fans am kommenden Montag, 17. Februar, auf Vox oder sieben Tage vorher auf RTL+ verfolgen.

RTL Tony Bauer bei "Promi First Dates" 2025

RTL Xenia Prinzessin von Sachsen und Makoto bei "Promi First Dates" 2025

