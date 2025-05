Freche Worte: Roland Trettl wird bei "First Dates" bissig

Bei "First Dates" kam es zu einem echten Schmunzelmoment, als Gastgeber Roland Trettl (53) seinem jungen Gast Luca mit einem frechen Spruch begegnete. Der 20-Jährige punktete zunächst mit seinem entspannten Auftritt und verriet ganz nebenbei, dass seine trainierte Figur nicht dem Fitnessstudio, sondern der Natur zu verdanken ist. Rolands Reaktion? Ein lachendes "Ar***" – natürlich mit einem Augenzwinkern. Während einige Gäste irritiert wirkten, sorgte der Spruch doch vor allem für Gelächter. Nach Angaben von Der Westen blieb Luca aber sichtlich cool und nahm es mit Humor. Kurz darauf widmete sich Luca dann seinem eigentlichen Ziel: der Suche nach seiner Traumfrau, die er in der 22-jährigen Laura vielleicht gefunden haben könnte.

Laura und Luca fühlten sich sofort wohl, obwohl sie zwei Jahre auseinander sind. Die Chemie stimmte vor allem in der Fotobox, wo die ersten Funken flogen. Laura, die humorvolle, offene Männer mag, fand Lucas Annäherungen auch keineswegs störend. Beide ließen sich auch von der räumlichen Distanz von einer Stunde Fahrzeit nicht beeindrucken, und Luca zeigte seine ernsten Absichten, indem er am Ende der Verabredung die Rechnung übernahm. Ein weiteres Treffen soll zeigen, ob aus der sympathischen Begegnung eine tiefere Verbindung entstehen kann.

Roland Trettl, der für seine charmante Moderation bekannt ist, glänzt bei "First Dates" regelmäßig mit seiner humorvollen und nahbaren Art. Der gebürtige Südtiroler blickt auf eine eindrucksvolle Karriere als Spitzenkoch zurück und hat sich in den letzten Jahren erfolgreich als TV-Gastgeber etabliert. Neben seiner Leidenschaft für das Kochen ist Roland inzwischen auch für seinen Schritt ins Unterhaltungsfernsehen bekannt. Durch seine Beteiligung an verschiedenen Formaten zeigt er, dass er nicht nur durch kulinarisches Können, sondern auch durch seine Persönlichkeit zahlreiche Fans begeistert.

