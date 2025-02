"Promi First Dates": Aminata Sanogo datet jetzt auch Frauen

Am Montagabend begab sich der erste Teil der Stars auf die Suche nach der großen Liebe bei Promi First Dates. Mit dabei war auch GNTM-Bekanntheit Aminata Sanogo. Auf das Model wartete eine ganz besondere Person. "Katja kommt – eine Frau", verriet Roland Trettl (53) und fragte die Mutter eines Sohnes: "War das weibliche Geschlecht schon immer das, was dich angesprochen hat?" Aminata verneinte und stellte klar: "Ich bin bisexuell. Ich liebe Frauen durch und durch." Aktuell habe sie einfach keine Lust mehr auf Männer, die habe sie ohnehin schon genug gedatet.

Von ihrem Date mit Katja erhoffe sich Aminata eine ausgelassene Stimmung, die entspannt und lustig zugleich sein soll. Warum sie mittlerweile genug von Männern hat, erklärte sie im Einzelinterview: "Ich habe bei Männern schon öfter das Gefühl gehabt, die gehen schon fast mit einer Fantasie an mich heran, auf eine sexuelle Art und Weise. Bei Frauen ist das anders. Bei Frauen habe ich das Gefühl, es geht um das Herz." Mit Katja scheint die Produktion genau das richtige Date gefunden zu haben – die beiden Frauen wollen sich unbedingt wiedersehen. Bisher kam es zwar nicht zu einem weiteren Treffen, doch Aminata und Katja telefonieren ab und an und schließen weiterhin ein zweites Date nicht aus.

2013 nahm Aminata an der Erfolgsshow "Germany's Next Topmodel" teil und belegte dort den vierten Platz. Seither arbeitet sie als Model. Abgesehen von ihrer Karriere durfte die TV-Bekanntheit im November 2023 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Noch während ihrer Schwangerschaft trennte sie sich vom Vater ihres ungeborenen Babys. Der Grund dafür sollen ständige Auseinandersetzungen gewesen sein.

RTL Aminata Sanogo und Katja bei "Promi First Dates" 2025

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo im Dezember 2022

