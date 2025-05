"First Dates": Das passiert hinter den Kulissen der TV-Show

Roland Trettl (53) empfängt seit 2018 bei First Dates - Ein Tisch für zwei auf VOX Singles, die sich in Köln zu einem Blind Date bei einem gemeinsamen Essen treffen. Wie Prisma nun enthüllte, bewerben sich wöchentlich rund 300 Menschen – doch nur wenige schaffen es nach mehreren Auswahlrunden und Castinggesprächen an den berühmten Fernseh-Tisch. Die Dates sind offenbar streng durchorganisiert: Die potenziellen Paare bleiben bis zum Treffen vollständig voneinander getrennt, sogar Toilettengänge erfolgen nur in Begleitung von Mitarbeitenden. Am Tisch erwarten sie neben Gastgeber Roland auch Barkeeper Nic Shanker und Kellnerin Mariella D'Auria, während diskrete Kameras jedes Lächeln und jedes Zögern einfangen.

Hinter den Kulissen sorgt ein eingespieltes Team für die perfekte Illusion eines echten Restaurantabends. In Wahrheit sitzt das Liebespaar jedoch nicht unter normalen Gästen, sondern zwischen Komparsen – auf einem Set in einer umgebauten Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld. Gespräche dürfen sich um fast jedes Thema drehen, lediglich politische Diskussionen sind tabu. Damit die Begegnung möglichst authentisch wirkt, ist das Tragen von Armbanduhren untersagt. Für die Aufzeichnung einer einzigen Folge vergehen laut Prisma bis zu fünf Stunden. Am Ende zahlen die Kandidaten ihre Rechnung selbst – das Menü kostet jedoch höchstens 20 Euro pro Person, der Begrüßungscocktail ist kostenlos. Als kleine Entschädigung erhalten alle Teilnehmer zusätzlich eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro.

Seit dem Start der Sendung ist Roland das Herzstück von "First Dates". Bekannt wurde der Profi-Koch durch Formate wie The Taste, und Anfang 2025 sorgte er sogar bei Let's Dance für Aufmerksamkeit. Auch hinter der Bar steht ein echter Profi: Nic mixt seit über zwanzig Jahren Cocktails und liebt die Kombination aus TV und Tresen. Kellnerin Mariella bringt ebenfalls reichlich Erfahrung aus der Gastronomie mit. Für alle, die von "First Dates" nicht genug bekommen, gibt es seit Februar 2025 sogar "Promi First Dates", bei dem bekannte Gesichter auf Liebessuche gehen.

Logo von "First Dates - Ein Tisch für zwei"

Lars Steinhöfel und Roland Trettl bei "First Dates"

