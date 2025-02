"Promi First Dates": Das sucht Antonia Hemmer in einem Mann

In der Vergangenheit hatte Antonia Hemmer (24) nicht immer Glück in der Liebe. Bei "Promi First Dates" wagt die Influencerin nun erneut einen Versuch und begibt sich auf ein Blind-Date. Doch was muss ihr Mr. Right mitbringen? "Der richtige Mann für mich muss auf jeden Fall Feuer haben", betont die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin im Einzelinterview. Antonias Traumpartner sollte eine Leidenschaft oder ein Hobby haben, für das er brennt und bereit dazu sein, mit ihr Pferde zu stehlen.

Auch in Sachen Optik hat die 24-Jährige eine ganz konkrete Vorstellung. "Mein Traummann ist im besten Fall 1,90 Meter groß, hat schön gepflegte Zähne, schöne Augen und macht auch Sport", zählt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit auf. Die Haarfarbe ihres Gegenübers sei ihr hingegen egal. Generell solle er einfach eine schön gepflegte Erscheinung haben. Ob ihr Blind-Date Justin diesen Anforderungen gerecht wird?

Der erste Eindruck stimmt offenbar schon einmal. "Justin sieht gut aus, Justin hat eine gute Größe, einen guten Körper, ein schönes Gesicht. Ist auf jeden Fall ein attraktiver Mann", schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit von dem 27-jährigen Geschäftsführer einer Marketing-Agentur. Auch das Date verläuft blendend. "Ich fand es sehr, sehr schön [...]", erklärt Antonia nach dem Date begeistert und fügt hinzu: "Deshalb kann ich mir auch auf jeden Fall noch ein zweites Treffen vorstellen." Und auch Justin sieht das ganz genauso: Er will die Bauer sucht Frau-Kandidatin wiedersehen. Doch was wurde daraus? "Nach ihrem First-Date haben sich Justin und Antonia bei Instagram ausgetauscht. Ob es noch zu einem weiteren Date kommen wird, wird sich zeigen", gibt der Sender bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Vox Antonia Hemmer und Ihr Date Justin bei "Promi First Dates"

Anzeige Anzeige