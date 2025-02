Marika Kilius hält Kontakt zu Paul von "Promi First Dates"

Die frühere Eiskunstlauf-Weltmeisterin Marika Kilius hat sich kürzlich einem besonderen Abenteuer gestellt: Sie nahm an der Datingshow "Promi First Dates" teil. Dort lernte sie Paul kennen – einen 75-jährigen DJ, der seinen Lebensabend auf der Partyinsel Ibiza genießt. Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut und verließen das Set nach intensiven Gesprächen beim gemeinsamen Essen mit strahlenden Gesichtern. Jetzt erklärte Marika gegenüber Bild, dass die beiden weiterhin Kontakt pflegen und verriet: "Er hat mir erst gestern geschrieben!"

In der Vox-Sendung wollte Marika vor allem neue Erfahrungen sammeln, wie sie erklärte: "Ich hatte das noch nie gemacht. Und ich sage mir immer: Wenn man alt wird, ist das Schlimmste, wenn man sich fragt, warum man etwas nicht gemacht hat." Nach ihrer letzten Beziehung, die von 2016 bis 2021 dauerte, habe sich die gebürtige Frankfurterin bewusst dafür entschieden, offen für Neues zu bleiben. Obwohl sie versuche, die Dinge realistisch zu sehen, glaube sie fest an ihren Leitsatz: "Für die Liebe ist man nie zu alt."

Marika, die ihre Fans in der Datingshow mit geradezu jugendlichem Esprit überraschte, betonte in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass die Liebe eine Art Jungbrunnen für Geist und Körper sei. Gerade im Alter, meint die zweifache Weltmeisterin, liege der ideale Zeitpunkt, um sich auf Beziehungen einzulassen. "Man muss keine Termine jonglieren, keine Karriere aufbauen, keine Kinder erziehen. Man kann einfach genießen", erklärte die 81-Jährige gegenüber dem Magazin. Sie scheint ihr Leben – ob mit oder ohne DJ Paul an ihrer Seite – in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Marika Kilius im Januar 2023

Getty Images Eiskunstlauf-Ikone Marika Kilius im Februar 1981

