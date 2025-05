Internetphänomen Zah1de spaltet Meinungen mit neuem Song

Wer auf TikTok unterwegs ist, dem dürfte der Name Zah1de ein Begriff sein. Die Social-Media-Bekanntheit begeistert ihre Follower seit rund zwei Jahren mit Tanzvideos – gilt mittlerweile aber auch als aufstrebende Rap-Künstlerin. Ihr neuer Song "Zahide Did It Better" scheint jedoch nicht bei allen gut anzukommen. Unter einem Clip auf ihrem Profil sammeln sich Kommentare, die deutlich machen, dass sich ein paar Fans nicht unbedingt auf die Veröffentlichung des Liedes freuen. "Was ist das?", schreibt beispielsweise ein User, während ein anderer glaubt, dass die Lyrics von einem KI-Chatbot geschrieben wurden: "Songtext mit ChatGPT erstellt".

Die Musikerin erlangte in der vergangenen Zeit insbesondere durch einen Satz an Bekanntheit. Unter zahlreichen TikToks kommentierten Fans: "Zahide won this trend." (zu dt.: "Zahide hat diesen Trend gewonnen.") Die 14-Jährige erklärte daraufhin, den sogenannten "Zahideism" nicht zu unterstützen – weshalb ihr einige Nutzer nun vorwerfen, sich trotz ihrer Aussagen gegen die Glorifizierung ihrer Person zu inszenieren. "Sie sagt, sie unterstützt den Trend nicht und macht dann aber so einen 'Ich bin die Beste'-Song", äußert sich ein empörter Follower. Trotzdem gibt es auch viele, die Gefallen an dem neuen Lied finden: "Alle haten, aber der Song ist echt gut."

Zah1de ist seit 2023 auf TikTok unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fing sie an, Tanzvideos auf der Plattform zu veröffentlichen und zeigte sich außerdem als Mitglied der Berliner Tanzschule Lunatix in einigen Clips. Ende vergangenen Jahres wurde dann ein großer Traum für die junge Künstlerin wahr: Sie unterzeichnete einen Vertrag bei dem Plattenlabel Universal Music und veröffentlichte ihre Debütsingle "TikTok Sportlich". Schon kurz darauf folgten weitere Songs: "Ballert auf lautlos" erreichte innerhalb von zehn Tagen über 2,5 Millionen Aufrufe auf YouTube, während ihr Lied "Mona Lisa Motion" es auf Platz neun der deutschen Charts schaffte.

TikTok / https://www.tiktok.com/@zah1de_kyc Zah1de, Social-Media-Bekanntheit

TikTok / https://www.tiktok.com/@zah1de_kyc Zah1de, Rapperin

