"Schwere Zeit": Oli Pocher und Sandy sprechen über Scheidung

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den Oliver Pocher (47) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) gemeinsam führen, ging es in der letzten Folge um das Ende ihrer Ehe. Verstärkung bekamen die beiden von Komiker Mario Barth (52), der neugierig nach den Gründen für die Scheidung fragte. In gewohnt humorvoller Weise erinnerten sich die beiden an die schwierige Zeit. "Es war eine sehr schwere Zeit", sagte Sandy mit einem gespielten Seufzen, bevor Oliver wie gewohnt sarkastisch ergänzte: "War so 'ne Phase, da war sie über 30…" Anschließend betonte er aber, dass sie ihn damals verlassen habe.

Die Trennung hatte nicht nur emotionalen, sondern auch geografischen Abstand gebracht: Sandy zog mit den drei gemeinsamen Kindern in die USA, was Oliver scherzhaft als großes Verlustgeschäft bezeichnete. Er zeigte sich zwar mit einem Augenzwinkern, ließ aber durchblicken, dass diese Phase sehr belastend war. Nach der Scheidung suchte sich der Comedian neuen Lebensmut. Über die Dating-App Tinder lernte er Amira Aly (32) kennen, mit der er später eine Beziehung einging. Sandy brachte die Erinnerungen an dieses Kapitel des Neuanfangs ins Gespräch, was bei Mario für Überraschung sorgte: "Bei Tinder?", fragte der Komiker ungläubig, worauf Oliver trocken entgegnete: "Ja, wo sonst?"

Dass die beiden nach ihrer Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis bewahren können, ist bemerkenswert. Neben dem Podcast verbindet sie nicht nur ihre Erfahrungen als Eltern, sondern auch ein offener Umgang mit den Höhen und Tiefen ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Trotz der schmerzhaften Trennung verstehen es beide, auf ihre eigene Weise über die damalige Zeit zu sprechen – mal ernst, mal augenzwinkernd. Oliver, der bekannt für seine spitze Zunge ist, ergänzt dabei regelmäßig Geschichten oder Anekdoten aus seinem Leben, während Sandy die Gespräche charmant ausbalanciert.

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, April 2024

