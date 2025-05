Oliver Pocher begleitet Sandy zur Hochzeit ihres Bruders

Sandy Meyer-Wölden (42) und Oliver Pocher (47) verbindet seit ihrer Trennung 2013 ein freundschaftliches Verhältnis – so sehr, dass der Comedian sogar ihr Date auf der Hochzeit ihres Bruders in Salzburg sein wird. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" quatschen die Ex-Partner nun darüber, und die Moderatorin erklärt: "Meine ganze Familie geht immer davon aus, dass du mein ewiges 'Plus Eins' bist. [...] Wenn ich eingeladen bin und die Kinder, dann ist es doch ganz klar, dass du auch mitkommst."

Olli hat mit der Hochzeitsplanung allerdings ein Problem: Am selben Wochenende finden die Salzburger Festspiele statt, sodass Hotelzimmer alles andere als günstig sind. Im Podcast meckert der "Vollidiot"-Star: "Wie kann denn dein Bruder auf die Idee kommen? [...] Warum musst du in Salzburg am teuersten Wochenende des Jahres heiraten?" Sandy zeigt währenddessen mehr Verständnis für ihren Bruder und versucht, den Komiker zu beruhigen.

Seit dem Sommer 2024 wohnen die beiden Ex-Partner wieder zusammen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensweisen sorgte dies ab und zu für Streitigkeiten. Die Blondine ist sehr spirituell, während der 47-Jährige eher pragmatisch veranlagt ist. Doch inzwischen haben sie einen guten Weg gefunden, mit ihren Differenzen zu leben. Im Podcast beteuerte Sandy vor wenigen Wochen: "Er lässt mich einfach sein und unterstützt mich." Der ehemalige Zeuge Jehovas hatte aber eine Bitte: "Solange du nicht von Haus zu Haus gehst, kannst du machen, was du willst."

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

