In traumhaftem Kleid: Demi Lovato hat ihren Jutes geheiratet

Es gibt wundervolle Nachrichten von Demi Lovato (32)! Die Sängerin hat am vergangenen Sonntag ihrem Verlobten Jordan "Jutes" Lutes das Jawort gegeben. Die romantische Zeremonie fand in Kalifornien statt. Während des großen Tages trug Demi ein maßgefertigtes, elfenbeinweißes Seidenkleid von Designerin Vivienne Westwood (✝81), das durch ein Korsett und einen Kathedralenschleier beeindruckte. Das zeigt ein Foto, das Vogue vorliegt. Das Paar, das sich Anfang 2022 bei der Arbeit an Demis Studioalbum "Holy Fvck" kennenlernte, war zwei Jahre lang in einer Beziehung, bevor Jordan im Dezember 2023 mit einem traumhaften Diamantring um ihre Hand anhielt.

Besonders erwähnenswert ist, dass Demi für die Hochzeit und die anschließende Feier zwei verschiedene Kleider trug. Während das Brautkleid, inspiriert von historischen Silhouetten und antiker Ästhetik, gefertigt wurde, setzte ihr zweites Outfit, ein modernes Modell mit Perlendetails, auf die Eleganz der goldenen Ära Hollywoods. Zu den geladenen Gästen zählten enge Freunde und Familie, darunter auch ihre Schwestern Dallas Lovato (37) und Madison de la Garza. Die drei Hunde der frisch Vermählten sorgten zudem für einen besonderen, persönlichen Touch während der Feierlichkeiten.

Dass Demi und Jutes Ende Mai vor den Traualtar treten würden, wurde schon seit geraumer Zeit gemunkelt. Ein Insider teilte diese Information vor ein paar Wochen mit TMZ. Ein weiteres Indiz, dass ihre Hochzeit bald stattfinden würde, lieferte die "Heart Attack"-Interpretin schließlich vor wenigen Tagen in Las Vegas: Sie und einige ihrer engsten Freunde verbrachten einen mehrtägigen Luxustrip und besuchten unter anderem den EDC. Bei dem glamourösen Aufenthalt in dem Wüstenstaat handelte es sich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit um den Junggesellinnenabschied der "Camp Rock"-Darstellerin.

Instagram / ddlovato Die Musiker Jutes und Demi Lovato, März 2025

Getty Images Demi Lovato im November 2024 beim Teen Vogue Summit

