Erschlankt: Hat Demi Lovato etwa mit Ozempic nachgeholfen?

Demi Lovato (32) sorgt aktuell für reichlich Gesprächsstoff im Netz: Die Sängerin hat auf Instagram eine neue Bilderserie gepostet, in der sie ihre schlanke Figur selbstbewusst in Szene setzt. Auf den Fotos, die sie in verschiedenen Outfits und entspannten Alltagssituationen zeigen, fällt ihren Followern besonders Demis durchtrainierte Silhouette ins Auge. Die ehemalige Disney-Darstellerin posiert unter anderem vor dem Spiegel in knappen Sportklamotten, präsentiert sich in farbenfrohen Kleidern oder kuschelt sich in Seidenpyjamas ins Bett. Besonders auffällig: Im Kommentarbereich wird Demis verändertes Aussehen heiß diskutiert – immer wieder taucht die Vermutung auf, sie habe mit dem Trend-Medikament Ozempic nachgeholfen.

Einige kritische Nutzer schreiben, sie sei "so dünn" oder behaupten, der Gewichtsverlust sei eindeutig auf Ozempic zurückzuführen. Trotz dieser Spekulationen hat Demi zu den Gerüchten selbst nicht Stellung genommen. In der Vergangenheit war die Musikerin jedoch immer wieder sehr offen im Umgang mit ihrem Körperbild und ihren persönlichen Herausforderungen. Bereits 2021 erklärte sie auf ihrem Social-Media-Profil, dass sie nicht mehr Kalorien zähle, weder übermäßig Sport treibe noch sich an Diäten halte: "Ich lebe nicht mehr nach den Regeln der Diätkultur." Außerdem berichtete Demi im Podcast "Podcrushed", sie arbeite seit Jahren mit einem professionellen Team daran, ihre früheren Essstörungen zu überwinden und einen gesunden Umgang mit ihrem Körper zu lernen. Für sie stehe zurzeit nicht die absolute Liebe zum eigenen Körper im Fokus, sondern vielmehr Akzeptanz und Wertschätzung: "Dieser Körper hat mein Leben gerettet und ist ein Wunder", erklärte sie damals.

Persönlich fühle sich die Sängerin laut ihren früheren Aussagen derzeit besonders wohl – nicht zuletzt wegen der Unterstützung ihres Partners Jutes, mit dem sie seit 2023 verlobt ist. Bereits vor einigen Wochen schwärmte sie gegenüber Us Weekly, wie liebevoll Jutes ihr im Alltag zur Seite stehe, sie an gesunde Routinen erinnere und mit ihr gemeinsame Zeit genieße. Gerade im Hinblick auf ihre körperliche und mentale Gesundheit ist Jutes ein wichtiger Rückhalt für Demi. Gemeinsam setzen sie auf Selfcare und Achtsamkeit – und lassen sich dabei von Gerüchten und Spekulationen offenbar nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Fans dürfen also gespannt sein, welche weiteren Einblicke das Paar künftig gewähren wird.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Mai 2024

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

