DJane Paris Hilton legte bei Demi Lovatos Traumhochzeit auf

Am vergangenen Sonntag verwandelte sich das Bellosguardo-Anwesen in Santa Barbara, Kalifornien, in den Schauplatz für eine unvergessliche Hochzeit: Demi Lovato (32) und Jordan "Jutes" Lutes gaben sich das Jawort in einer romantischen Zeremonie. Ein Highlight der Feier war die spontane DJ-Performance von Paris Hilton (44) bei der späten Afterparty. Die Reality-TV-Ikone sorgte mit ihren Beats dafür, dass der gesamte Saal vibrierte. "Paris hat mit ihren Beats wortwörtlich die Tanzfläche zum Beben gebracht", schwärmte Demi im Gespräch mit der Vogue. Gekleidet in ein griechisch inspiriertes, roséfarbenes Kleid zog Paris alle Blicke auf sich.

Musik spielte an diesem besonderen Tag eine zentrale Rolle. Für den ersten Tanz des Ehepaares performte John Rzeznik von den Goo Goo Dolls den Kultsong "Iris" live – ein Moment, den Demi als "surreal" beschrieb. "Das war ein Moment, in dem wir uns kneifen mussten. Es ist unser Lieblingslied und bedeutet uns beiden so viel", schwärmte sie. Nach einer emotionalen Zeremonie, die von einem gemeinsamen Freund durchgeführt wurde, strahlte das frisch vermählte Paar vor Glück.

Demi, die in einem Vivienne (✝81)-Westwood-Kleid strahlte, hat in den vergangenen Jahren immer wieder über ihre Beziehung mit Jordan geschwärmt. Die beiden lernten sich Anfang 2022 bei Dreharbeiten zu ihrem Album "Holy Fvck" kennen und fanden zunächst als Kollegen, dann als Freunde zueinander, bevor sich eine Liebe entwickelte, die schließlich in die Verlobung Ende 2023 mündete. Dass ihre Hochzeit nun so traumhaft verlief, ist sicher nicht nur Paris' DJ-Talent, sondern vor allem der tiefen Verbindung der beiden zu verdanken.

Instagram / ddlovato Die Musiker Jutes und Demi Lovato, März 2025

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

