Demi Lovato veröffentlicht ein Kochbuch gegen Essstörungen

Demi Lovato (32), die persönliche Belange und Gesellschaftskritik stets äußert, wagt sich mit einem ganz besonderen Projekt auf neues Terrain: Die Sängerin und Schauspielerin bringt erstmals ein eigenes Kochbuch heraus. Unter dem Titel "One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food" (übersetzt: "Ein Teller nach dem anderen: Rezepte für mehr Freiheit beim Essen") erscheint das Werk am 31. März 2026 und soll über 80 Rezepte enthalten. Ziel ist es, Kochen als Freude und nicht als Pflicht zu vermitteln, wie Demi laut Daily Mail betonte. Es gehe darum, "Genuss über Perfektion" zu stellen. Das liebevoll gestaltete Cover zeigt sie selbst entspannt in ihrer Küche, wie sie sich an einem Teller Pasta erfreut.

Demi, die in der Vergangenheit offen über ihren Kampf mit Essstörungen gesprochen hat, beschreibt das Kochen als einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg zu einem gesunden Umgang mit Essen. Erst mit knapp 30 Jahren habe sie begonnen, sich aktiv mit der Zubereitung von Speisen auseinanderzusetzen. Zuvor habe sie unter extremen Diäten und rigiden Essgewohnheiten gelitten. In ihrem Buch teilt sie nicht nur Rezepte, sondern auch Tipps und persönliche Einblicke, um anderen Menschen Mut zu machen und zu zeigen, dass Genuss und Achtsamkeit keine Gegensätze sind. "Dies ist ein Kochbuch für Menschen, denen es schwerfällt, Essen ohne Schuldgefühle zu genießen, und für alle, die nach einem sanfteren, geerdeten Ansatz zum Kochen suchen", ist einer offiziellen Ankündigung zu entnehmen.

Die Popikone, die zuletzt mit ihrem körperlichen Wandel Schlagzeilen machte, zeigte sich in der Vergangenheit sehr körperbewusst. "Ich kämpfte wirklich hart mit einer Essstörung", erinnerte sie sich bereits 2020 in einem Interview mit Ellen DeGeneres (67) an diese turbulente Zeit. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben von so vielen Leuten um mich herum kontrolliert wurde." Demis neues Werk könnte ihr helfen, weitere positive Akzente zu setzen und sich ihrem Ziel, ein erfüllteres Leben zu führen, ein Stückchen näherzubringen. Ihr Engagement, den Dialog über Essstörungen und Selbstakzeptanz anzuregen, ist dabei ein bedeutender Bestandteil ihrer öffentlichen Rolle. Unterstützend an ihrer Seite ist dabei ihr Mann: Am 25. Mai dieses Jahres heiratete die "Camp Rock"-Ikone den Musiker Jordan "Jutes" Lutes.

Getty Images Demi Lovato im November 2024 beim Teen Vogue Summit

Collage: Getty Images, Instagram / ddlovato Collage: Demi Lovato posiert vor und nach ihrem körperlichen Wandel.

Instagram / ddlovato Die Musiker Jutes und Demi Lovato, März 2025