So liebevoll wird Demi Lovato von ihrem Jutes unterstützt

Demi Lovato (32) könnte glücklicher kaum sein. Die Sängerin schwärmt in höchsten Tönen von ihrem Verlobten Jordan Lutes, der unter seinem Künstlernamen Jutes bekannt ist, und der Unterstützung, die er ihr in ihrer täglichen Routine bietet. Demi und Jordan sind seit Dezember 2023 verlobt, und die Musikerin verriet gegenüber dem Magazin Us Weekly, dass ihre Beziehung nicht nur emotional, sondern auch praktisch sehr bereichernd ist. "Egal, welchen Weg ich einschlage, ich weiß, dass mein Partner immer hinter mir stehen wird", erklärte sie. Besonders in Bezug auf ihre Gesundheit sei der Kanadier ein großer Rückhalt.

Demi hat in den letzten Jahren intensiv an ihrem Wohlbefinden gearbeitet und dabei ihren Fokus auf Balance, Bewegung, Hydration und Erholung gelegt. Diese Ziele verfolgt sie auch als Geschäftspartnerin von Caliwater, einem Getränk mit Kaktuswasser, das sie in ihren Alltag integriert hat: "Ich achte darauf, mehr Wasser zu trinken und Elektrolyte einzubinden, was perfekt zu Caliwater passt." Unterstützt wird sie dabei von Jutes, der sie regelmäßig daran erinnert, genügend zu trinken, und ihr gesunde Mahlzeiten zubereitet. Neben der körperlichen Gesundheit spielt für Demi auch mentale Klarheit eine Rolle, die sie durch Meditation und Sport, wie Krafttraining oder Treadmill-Cardio, erlangt. Zudem arbeitet sie derzeit an neuer Musik, wie sie verheißungsvoll andeutete: "Ich bin aktuell im Studio und freue mich auf das, was kommt!"

Die Verlobung der beiden Musiker bleibt eines der romantischsten Highlights ihrer Beziehung. Jordan überraschte Demi vor einem Jahr mit einem einfühlsamen Heiratsantrag, bei dem er ihr einen eigens komponierten Song vorspielte. Dass die beiden ein Jahr später noch immer auf Wolke sieben schweben, dürfte ihre Fans nicht überraschen. In einer früheren Botschaft anlässlich ihres Verlobungsjubiläums erklärte Demi: "Ich kann es kaum erwarten, dich endlich meinen Ehemann zu nennen." Die Hochzeit lassen sie aber entspannt auf sich zukommen. Jutes betonte bereits zuvor, dass sie sich keinen Hochzeitsstress machen wollen. "Wir freuen uns einfach, die Reise zusammen zu genießen", sagte er einst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jute$ und Demi Lovato auf der Premiere von "Child Star"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato im Mai 2024

Anzeige Anzeige