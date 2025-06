Demi Lovato und Gatte Jute$ genießen tropische Flitterwochen

Nach der romantischen Hochzeit ging es für Demi Lovato (32) und ihren frisch angetrauten Jute$ direkt in die Flitterwochen. An denen lässt das Ehepaar seine Fans nun ein wenig teilhaben. Bei Instagram postet die Sängerin einen "Flitterwochen-Dump" und verzückt ihre Follower gleich mit einer ganzen Reihe traumhafter Fotos aus den Tropen. Unter anderem genossen Demi und Jute$ ein romantisches Essen an einem weißen Sandstrand oder badeten im türkisfarbenen Meer. Wohin genau die beiden gereist sind, bleibt ihr Geheimnis, aber bei den Bildern packt sicher den ein oder anderen das Fernweh. Demi und Jute$ bekommen in ihren Flitterwochen das gesamte Paket aus Palmen, Sonne und Ozean.

Das Jawort gaben Demi und Jute$ sich erst vor wenigen Wochen. Vogue durfte den großen Tag der beiden begleiten. Vor allem der 32-Jährigen dürften alle Blicke sicher gewesen sein: Sie verzauberte in einer weißen Robe und offenen Haaren im 50er-Jahre-Stil. Das elegante Kleid ist eine Maßanfertigung und stammt von Vivienne Westwood (✝81). Geheiratet wurde in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien. Für die anschließende Feier wechselte Demi noch einmal ihr Outfit und erschien in einem modernen Kleid mit Perlenstickereien, das an das goldene Hollywood erinnerte. Bei der Party nach der Trauung gab es dann noch ein besonderes Highlight: Für die Musik am DJ-Pult sorgte keine Geringere als Paris Hilton (44).

Demi und Jute$ lernten sich 2022 bei der gemeinsamen Arbeit im Aufnahmestudio kennen. Ende 2023 hielt der Musiker dann um ihre Hand an und sie sagte natürlich "Ja". "Ich bin immer noch sprachlos. Letzte Nacht war die beste Nacht meines Lebens und ich kann nicht glauben, dass ich die Liebe meines Lebens heiraten darf", schrieb der ehemalige Disney-Star unter einem Post, der den funkelnden Verlobungsring zeigte. Nach der Frage aller Fragen ließen die beiden sich allerdings jede Menge Zeit, um vor den Traualtar zu treten. Bevor es so weit war, feierte Demi dann Mitte Mai ihren Junggesellinnenabschied bei einem wilden Wochenende in Las Vegas.

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes, Juni 2025

Getty Images Jutes und Demi Lovato, September 2024

