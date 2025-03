Demi Lovato und ihr Verlobter Jutes strahlen im Disneyland

Demi Lovato (32) und ihr Verlobter Jutes haben gemeinsam mit Freunden einen ausgelassenen Tag im Disneyland verbracht. Am Montag besuchte die Sängerin den Freizeitpark in Kalifornien und zeigte sich gut gelaunt in einem Minnie-Mouse-Pullover und mit passenden Ohren. Begleitet wurde die Gruppe von einem Bodyguard und einem VIP-Guide, die ihnen den Tag erleichterten. Während sie unter anderem Attraktionen wie die Big-Thunder-Mountain-Bahn und die Snow-White-Fahrt erlebten, fiel ein Detail ins Auge: Jutes, der als Musiker bekannt ist, trug einen auffälligen Ring an seinem Ringfinger – ein Hinweis darauf, dass die beiden möglicherweise bereits heimlich geheiratet haben?

Im Dezember 2023 hielt der kanadische Musiker um die Hand der "Camp Rock"-Darstellerin an. Im Podcast "The Viall Files" verriet Jutes, dass er Demi auf der Gitarre ein Lied vorgespielt habe, das mit den Worten "Willst du mich heiraten" geendet sei. Das Ganze war auch für den Künstler sehr emotional. "Ich bin ein paar Mal fast in Tränen ausgebrochen", gab er offen zu.

Seither plant das Paar eifrig seine Traumhochzeit. Zu Gast bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" plauderte Demi vergangenen September offen über die Vorbereitungen und verriet: "Wir planen die Hochzeit nun schon seit einiger Zeit. Wir haben uns im Dezember verlobt und uns etwa einen Monat später mit einem Hochzeitsplaner getroffen." Daran, dass Jutes der richtige Mann für sie ist, hat die Künstlerin keinen Zweifel: "Ich lebe und atme für unsere Verbindung. Egal, was ich tue, ich wünsche mir die ganze Zeit, ich wäre bei ihm." Irgendwann könne sie sich auch Nachwuchs mit dem Kanadier vorstellen.

MEGA Jutes und Demi Lovato, März 2025

Instagram / ddlovato Jutes und Demi Lovato, Dezember 2024

