Demi Lovato und Jordan Lute sollen schon im Mai heiraten

Demi Lovato (32) und ihr Verlobter Jordan "Jutes" Lutes stehen offenbar kurz vor ihrer Hochzeit. Wie Quellen gegenüber TMZ bestätigten, soll das Paar am Memorial-Day-Wochenende Ende Mai den Bund fürs Leben schließen. Während das genaue Datum und der Ort der Feierlichkeiten bislang geheim gehalten werden, ist dennoch sicher, dass die Vorbereitungen in vollem Gange sind. Demi und Jordan, die sich erstmals im Januar 2022 bei der gemeinsamen Arbeit am Song "Substance" begegneten, sind seit Dezember 2023 verlobt.

Die Verlobung fand in einer intimen und persönlichen Zeremonie statt, bei der Jordan Demi mit einem maßgefertigten, birnenförmigen Diamantring überraschte. Seitdem betont das Paar immer wieder, wie sehr es seine gemeinsame Zeit genießt. "Ich lebe und atme für unsere Verbindung. Während allem, was ich mache, wünschte ich, er wäre bei mir", schwärmte die Musikerin zum Beispiel in einem Interview mit Teen Vogue im September 2024.

Was die Hochzeitsplanung betrifft, erklärte Jutes im vergangenen Oktober, dass es das Paar ruhig angehen möchte. "Wir versuchen, uns nicht stressen zu lassen", behauptete er gegenüber People. Ferner machte er deutlich, dass beide ihre Verlobungszeit voll und ganz auskosten wollen. Wie sehr die beiden es genießen, verlobt zu sein, deutete die "Heart Attack"-Interpretin unter anderem Ende 2024 auf Social Media an. Anlässlich ihres einjährigen Verlobungsjubiläums widmete sie ihrem Schatz einen liebevollen Beitrag im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Die Musiker Jutes und Demi Lovato, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes, März 2025

Anzeige Anzeige