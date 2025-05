"Schock": Tobo lässt Handyklau auf Mallorca Revue passieren

In der vergangenen Woche erlebte Tobo auf Mallorca ein wahres Drama, nachdem ihm sein Handy gestohlen worden war. Der Vorfall ereignete sich, als der "Blitzlichtgewitter"-Moderator mit einigen Realitystars in der Nähe des Bierkönigs unterwegs war. "Mein Herz ist stehen geblieben, als ich es bemerkte. Es war ein Schock", erklärte Tobo im Gespräch mit Promiflash auf Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund. Panik brach aus, da auf dem Handy viele wichtige Dokumente und Aufnahmen gespeichert waren – darunter Material für seinen Dreh mit Oliver Pocher (47) und den Podcast. Zahlreiche Prominente wie Janine Pink (38), Carina Spack (28) und Calvin Kleinen (33) boten ihm sofort Unterstützung bei der Suche an. "Carina hatte zum Beispiel angeboten, direkt wieder zurück nach Mallorca zu fliegen, um mit mir im Hotel rumzulaufen und alles abzusuchen", erinnerte er sich.

Am dritten Tag der verzweifelten Suche geschah dann das Unerwartete: Tobos Handy wurde plötzlich in Hessen geortet. Über einen Instagram-Livestream schaltete sich seine Community ein. Schließlich führte die Spur zu einer Urlauberin aus Mallorca, deren Schwester und Familie den mutmaßlichen Dieb mithilfe der Polizei stellten. Dieser behauptete zwar, das Handy am Strand gefunden zu haben, doch die Umstände blieben seltsam. "Er wusste genau, wo ich es verloren habe, aber die Karte war raus – ganz dubiose Geschichte", schilderte Tobo und kündigte rechtliche Schritte an: "Ich würde sagen, der kriegt jetzt mal Post von meinem Anwalt."

Abseits dieses chaotischen Vorfalls hatte Tobo in den vergangenen Monaten auch mit den Nachwehen seines Liebeskummers zu kämpfen. Im Januar wurde bekannt, dass der Podcaster und seine damalige Freundin Katharina Hambuechen sich nach zwei Jahren Beziehung voneinander getrennt haben. Trotzdem bewahrt Tobo sich seine humorvolle Art und plant angesichts des Diebstahls, künftig eine Handyhalterung zu tragen. "Ich möchte mir jetzt so eine Kette holen. Ich meine, das haben eher Rentner oder Frauen, aber mein Handy ist auch einfach mein Business", erklärte er im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / tooobo Tobo im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige