Vorzeichen? Katharina Hambuechen heiratet Tobo auf Festival!

Früh übt sich! Seit fast einem Jahr gehen Katharina Hambuechen und Tobo gemeinsam durchs Leben – und sind seither unzertrennlich. Auf Social Media zeigen die TV-Persönlichkeit und der Moderator nur zu gerne, wie verliebt sie ineinander sind. Zuletzt ließ sich die Beauty sogar ein Liebestattoo für ihren Freund stechen. Nun wagt das Pärchen scheinbar den nächsten Schritt: Katharina und Tobo geben sich auf einem Festival das Jawort!

"So Leute, wir sind jetzt das nächste Paar", kündigt der "Blitzlichtgewitter"-Podcaster in seiner Instagram-Story an und fügt hinzu: "Das ist in etwa wie in Las Vegas: Wir heiraten jetzt auf dem Festival." Passend zur Fake-Zeremonie trägt Tobo einen Zylinder und ein elegantes Sakko. Katharina hingegen hält den Look schlicht mit einem langen weißen Schleier – und der sitzt offenbar nicht fest genug. "Ist der Schleier schon ab? Das ist kein gutes Omen", witzelt ihr Freund herum. In einer nächsten Story geben sich die zwei dann spaßig das Jawort und besiegeln ihre Liebe schließlich mit einem süßen Hochzeitskuss.

Erst im Mai hatte sich Katharina den Anfangsbuchstaben ihres Freundes auf sein Handgelenk tätowieren lassen. "Ich habe mir ein 'T' tätowieren lassen, damit mein Schatz immer bei mir ist", erklärte die Blondine in einer Story. Der Liebesbeweis war als süße Überraschung für ihren Freund angedacht. "[Tobo] war total geschockt. Er hat mich noch zehnmal gefragt, ob das Tattoo echt ist", verriet der Realitystar.

Instagram / tooobo Katharina Hambuechen und Tobo im April 2023

Instagram / tooobo Katharina Hambuechen und Tobo im Juli 2023

Instagram / tooobo Katharina Hambuechen und Tobo im März 2023

