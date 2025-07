Heute ist "Charmed"-Star Shannen Dohertys erster Todestag

Vor genau einem Jahr verstarb Shannen Doherty (✝53) im Alter von nur 53 Jahren nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs. Dieser wurde bei der Schauspielerin erstmals 2015 diagnostiziert. Shannen, die vor allem durch ihre Rolle in Charmed und als Brenda Walsh in Beverly Hills, 90210 bekannt wurde, hinterließ eine beeindruckende Filmografie und Millionen von Fans, die sie liebten. Trotz ihrer Krankheit hatte Shannen nie aufgegeben. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen. Ich bin noch nicht fertig damit, die Dinge hoffentlich zum Besseren zu wenden", erklärte sie Ende 2023 gegenüber People.

Am 13. Juli 2024 erlag Shannen schließlich ihrem Krebsleiden. 2017 hatte sie sich noch in Remission befunden – drei Jahre später kehrte die Krankheit schließlich zurück. Seither kämpfte der Hollywoodstar gegen die tödliche Erkrankung. Doch sie wollte nicht nur für ihren Krebs bekannt sein – und das war sie auch nicht. 1994 nahm ihre Karriere nach einem Shooting für den Playboy mächtig Fahrt auf. Kurze Zeit später erlangte sie in dem Film "Mallrats" ihre erste Hauptrolle. Ab 1998 verkörperte sie drei Jahre lang die Rolle der Prudence Halliwell in der Serie "Charmed". Diese galt bis zu ihrem Tod als ihr erfolgreichstes Projekt. Shannens Tod traf auch ihre Co-Stars schwer. "Meine bessere Hälfte seit 31 Jahren. Ich habe eine Leere in der Brust und kann nicht mehr atmen", trauerte beispielsweise Holly Marie Combs (51) auf Instagram.

Insgesamt war Shannen dreimal verheiratet. Von 1993 bis 1994 war sie mit Ashley Hamilton (50) verheiratet, von 2003 bis 2004 war sie mit Rick Salomon (56) vermählt. Ihre letzte Ehe führte sie mit Kurt Iswarienko von 2011 bis 2014. Shannen bekam keine Kinder, doch sie war nie alleine. Ihre Familie und Freunde stärkten ihr stets den Rücken – ebenso wie ihre Fans. Ihre Weggefährtin und Kollegin Holly war sich kurz nach ihrem Tod sicher, dass sie die ganze Anteilnahme sehr glücklich gemacht hätte. "Ich glaube, sie wäre wirklich überrascht und schockiert, wie viele Menschen ihr schöne Dinge gesagt haben", erklärte die Pretty Little Liars-Bekanntheit in einer Sonderausgabe von Shannens Podcast "Let's Be Clear".

Shannen Doherty 2019

Getty Images Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Dezember 2001

