Katha Hambuechen zieht nach Trennung zurück nach Düsseldorf

Vor rund einem Jahr krönten Katharina Hambuechen und Tobo ihre Liebe mit dem Umzug in eine gemeinsame Wohnung. Doch wie der Podcaster vor wenigen Stunden verkündete, ist die Beziehung beendet – er und die Reality-TV-Bekanntheit haben sich getrennt. Aufgrund dessen entscheidet sich das Ex-Paar auch für eine räumliche Trennung. "Wir lösen die Wohnung auf", erzählt Tobo Promiflash. Für Katha gehe es wieder zurück nach Düsseldorf. Tobo hingegen plane, weiterhin in Berlin zu bleiben.

Zwei Jahre gingen die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin und der Moderator gemeinsam durchs Leben. Die Entscheidung, von nun an getrennte Wege zu gehen, sei ihnen alles andere als leicht gefallen, erklärte Tobo in einem ehrlichen Statement auf Instagram. Doch in Anbetracht einer gemeinsamen Zukunft seien sie zu verschieden gewesen. Nichtsdestotrotz seien sie überaus dankbar für die vergangenen Jahre: "Wir blicken dankbar auf die schöne Zeit zurück und wünschen uns gegenseitig nur das Beste für die Zukunft."

Dass sie ein Paar sind, machte Katha im März 2023 mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. Seither versorgte sie ihre Fans hin und wieder mit kleinen Einblicken in ihre Gefühle für Tobo. Der Realitystar widmete seinem Liebsten sogar ein Tattoo. Ein schwarzes "T" ziert seit jeher die Innenseite von Kathas Handgelenk, wie ein Bild auf Social Media zeigte. "Ich liebe dich, Tobo", kommentierte sie den Beitrag damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / katha.hambuechen Katharina Hambuechen und Tobo

Anzeige Anzeige

Instagram / katha.hambuechen Katha Hambuechen im Juni 2022

Anzeige Anzeige