Jahrestag: Katharina Hambuechen und Tobo ziehen zusammen!

Katharina Hambuechen und ihr Freund Tobo haben allen Grund zum Feiern! Nachdem sich die Sommerhaus der Stars-Bekanntheit von ihrem damaligen Partner Eric Sindermann (35) getrennt hatte, fand sie ihren Mister Right in dem Podcaster. Mit ihm scheint es die Beauty richtig ernst zu meinen: Sie ließ sich sogar ein Tattoo für ihren Liebsten stechen. Nun hat das Paar einen neuen Meilenstein erreicht: Katha und Tobo feiern ihr Einjähriges – und ziehen zusammen!

"Ein Jahr mit dir. Und das zweite Jahr verbringen wir bereits in unserem gemeinsamen Zuhause", schwärmt die Analystin unter ein paar Schnappschüssen von sich und ihrem Schatz auf Instagram. Für ihren Freund lässt sie alles hinter sich: "Ich breche meine Zelte in Düsseldorf ab und stürze mich ins Abenteuer. Neue Stadt, neuer Job, neues Heim." Einer gemeinsamen Zukunft blicke sie positiv entgegen: "Ich weiß, dass wir uns lieben, dass wir uns guttun und dass du mich unfassbar glücklich machst."

Ob die beiden demnächst weitere gemeinsame Schritte planen? Immerhin hatten Katha und Tobo schon spontan auf einer Musikveranstaltung zueinander Ja gesagt – jedoch nur aus Spaß. "Das ist in etwa wie in Las Vegas: Wir heiraten jetzt auf dem Festival", schrieb der Podcaster auf Instagram. Passend zur Fake-Zeremonie trug Tobo einen Zylinder und ein elegantes Sakko. Katha hingegen hielt den Look schlicht mit einem langen weißen Schleier. Zum Anschluss gab es natürlich einen Kuss.

Anzeige

Instagram / katha.hambuechen Katharina Hambuechen und Tobo

Anzeige

Instagram / katha.hambuechen Tobo und Katharina Hambuechen

Anzeige

Instagram / tooobo Katharina Hambuechen und Tobo im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de