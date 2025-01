Die Trennung von Katharina Hambuechen fällt Tobo sehr schwer

Katharina Hambuechen und Tobo gehen fortan getrennte Wege. Die Ex von Eric Sindermann (36) meldete sich zum Beziehungs-Aus bereits zu Wort. Im Promiflash-Interview gewährt nun auch der Podcaster einen Einblick in seine Gefühlswelt, die alles andere als gut aussieht. Auf die Frage hin, wie es ihm momentan gehe, antwortet er: "Leider nicht gut, wir haben uns in Liebe getrennt, aber mein Herz schlägt weiterhin für Katha. Ich habe noch nie so starke Gefühle empfunden wie für sie."

Im weiteren Gespräch stellt Tobo klar, dass er sich eine Freundschaft zwischen ihm und Katharina gut vorstellen könne. Aber wann und ob es dazu kommen wird, steht noch in den Sternen – immerhin ist die Trennung der beiden noch recht frisch. Eine Sache kann Tobo allerdings mit Gewissheit ausschließen: direkt wieder zu daten. "Aktuell unvorstellbar, dafür ist es noch viel zu frisch. Wir haben uns viel zu sehr geliebt, als dass ich/wir uns direkt in das nächste Kennenlernen stürzen", lautet seine Antwort gegenüber Promiflash.

Zwei Jahre lang gingen Katharina und Tobo als Paar durch die Welt. Bereits nach dem ersten Jahr der Beziehung entschieden sich die beiden, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Vor Kurzem gab der Podcaster dann überraschend die Trennung bekannt. "Nach zwei Jahren wertvoller gemeinsamer Zeit haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Es war keine leichte Entscheidung, ganz im Gegenteil! Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass unsere Vorstellungen für die Zukunft leider nicht mehr zusammenpassen", erklärte er in seiner Instagram-Story.

Instagram / katha.hambuechen Tobo und Katharina Hambuechen

Instagram / tooobo Katharina Hambuechen und Tobo im März 2023

