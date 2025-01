Katharina Hambuechen äußert sich nun zur Trennung von Tobo

Erst gestern hat Podcaster Tobo es bekannt gegeben: Er und seine Partnerin Katharina Hambuechen gehen von nun an nicht mehr als Paar durchs Leben. Jetzt meldet sich auch die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin zur Trennung. In ihrer Story auf Instagram schreibt sie: "Wie manche von euch vermutet haben, haben Tobo und ich uns vor ein paar Wochen dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Unsere Vorstellungen vom Leben, unseren Zielen und Werten sind zu unterschiedlich, um hier eine gemeinsame Mitte zu finden."

Obwohl sie also nicht mehr zusammen sind, scheinen sie sich jedoch nicht im Bösen getrennt zu haben. Denn sie fügt außerdem hinzu: "Wir blicken auf zwei schöne Jahre zurück und wünschen dem anderen nur das Beste." Dahinter hat Katharina außerdem noch ein Emoji gesetzt, bei dem zwei Hände ein Herz formen. Auch Tobo meldete sich in sehr freundlichem Ton zur Trennung und verlor über seine Ex kein böses Wort. "Es war keine leichte Entscheidung, ganz im Gegenteil! Wir blicken dankbar auf die schöne Zeit zurück und wünschen uns gegenseitig nur das Beste für die Zukunft", schrieb er in seiner eigenen Story.

Seit Februar 2023 waren der "Blitzlichtgewitter"-Podcaster und Katha zusammen. Im Sommer desselben Jahres besuchten sie dann zusammen ein Festival und gaben sich dort sogar das Jawort – obwohl es keine echte Zeremonie war. Am ersten Jahrestag gingen sie dann einen nächsten ernsten Schritt miteinander: Sie zogen zusammen. Damals schwärmte die Analystin noch auf ihrem Social-Media-Account: "Ich breche meine Zelte in Düsseldorf ab und stürze mich ins Abenteuer. Neue Stadt, neuer Job, neues Heim. Ich weiß, dass wir uns lieben, dass wir uns guttun und dass du mich unfassbar glücklich machst."

Instagram / katha.hambuechen Katharina Hambuechen und Tobo

Instagram / katha.hambuechen Tobo und Katharina Hambuechen

