Ariel Winter wurde als Kind von älteren Männern belästigt

Ariel Winter (27) musste als Kinderstar schon früh traumatische Erfahrungen in Hollywood machen. Im Rahmen der Promotion für eine Serie sprach die Modern Family-Bekanntheit mit Daily Mail über sexuelle Belästigung in der Branche. "Ich bin mit sexueller Belästigung durch Männer vertraut, weil ich schon in jungen Jahren in Hollywood gearbeitet habe, ich habe mit vier Jahren angefangen", erklärte sie und fügte hinzu: "Als ich einen Laptop und ein Handy hatte, bekam ich unangebrachte Nachrichten von älteren Männern, und das hat Narben hinterlassen." Genauer wollte Ariel auf dieses Thema nicht eingehen.

Ihre traumatischen Erfahrungen machte Ariel anlässlich der Premiere der YouTube-Dokuserie "SOSA Undercover" öffentlich. In der Serie arbeitet die Organisation Safe from Online Sex Abuse mit Ermittlern zusammen, um Täter von sexuellem Missbrauch und Menschenhandel aufzuspüren. Ariel erklärte, dass ihre eigenen Erfahrungen sie dazu bewegten, dieses Projekt zu unterstützen. Bereits mit elf Jahren wurde die US-Amerikanerin durch ihre Rolle der Alex Dunphy in "Modern Family" einem breiten Publikum bekannt und wuchs damit in der Öffentlichkeit auf.

Wie Ariel haben auch andere junge Schauspielerinnen bittere Erfahrungen mit der dunklen Seite Hollywoods gemacht. Sie selbst ist seit dem Ende von "Modern Family" im Jahr 2020 verschiedenen neuen Film- und TV-Projekten nachgegangen. Mit ihren Kollegen pflegt die Schauspielerin bis heute ein enges Verhältnis. "Wir lieben uns alle gegenseitig. Es ist wunderbar", schwärmte Ariel im Oktober 2024 von ihren Co-Stars im Interview mit E! News und fügte hinzu: "[Wenn] man so viel Zeit mit den Menschen verbringt, wird man irgendwann wirklich zu der Familie, die man darstellt."

Getty Images Ariel Winter, US-Schauspielerin

Getty Images Ariel Winter im Januar 2020

