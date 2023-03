Kathas Neuer wieder in Promi-Szene: Ex Dr. Sindsen ahnte es

Eric Sindermann (34) hat es kommen sehen! Im Sommerhaus war der Designer noch mit seiner damaligen Freundin Katharina Hambuechen zu sehen. Noch in der Show trennten sich die beiden aber. Immer wieder klagte Katha, dass der Realitystar sie zur Teilnahme gezwungen habe, obwohl sie nie in die Öffentlichkeit wollte. Dr. Sindsen hingegen gab an, dass sie ihn für Fame ausnutze. Jetzt hat Katha mit dem Podcaster Tobo wieder einen Mann an der Seite, der in der Öffentlichkeit steht – und Eric ist davon gar nicht überrascht.

Im Gespräch mit Promiflash merkte der 34-Jährige an, dass er aus guten Gründen immer gesagt habe, dass "Katha immer Leute aus der Öffentlichkeit sucht, beziehungsweise Normalos uninteressant für sie sind." Immerhin sei Tobo gut vernetzt und jeder in der Promi-Szene kenne den "Blitzlichtgewitter"-Host. "Das soll auch kein Vorwurf an Katha sein, aber würde mir wünschen, dass sie in der Beziehung einfach ehrlich ist und offen und ehrlich zugibt, dass sie auf dieses Leben eben Bock hat", betonte Eric.

Dr. Sindsen glaubt sogar, dass es seine Verflossene noch mal in ein Fernsehformat zieht. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Katha bald wieder im TV sieht", meinte Eric, wünschte ihr und Tobo aber nur das Beste. "Ich habe Katha immer gesagt, sie soll sich einen ruhigeren, netten, seriösen Mann als mich suchen. Und da hat sie mit Tobo jetzt genau den richtigen an ihrer Seite", ist er überzeugt.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

