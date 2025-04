Sophia Thiel schwärmt von ihrer Gastrolle beim "Traumschiff"

Sophia Thiel (30) hat mit ihrer Gastrolle beim "Traumschiff" einen weiteren Schritt in die Welt der Schauspielerei gemacht. Die Social-Media-Bekanntheit verkündete die Neuigkeit begeistert auf Instagram und berichtete, dass sie einige Tage auf Mauritius und an Bord des Luxusdampfers verbrachte, um ihre Szenen für die beliebte ZDF-Serie zu drehen. "Es war wirklich eine sehr coole Erfahrung und das ganze Team war unfassbar nett!", schwärmte Sophia in ihrer Instagram-Story. Die Dreharbeiten für die Neuseeland-Episode der Serie, in der auch bekannte Gesichter wie Susan Sideropoulos (44) und Matthias Schloo (48) mitspielen, wurden im April erfolgreich abgeschlossen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Sophia Thiel in der Welt der Schauspielerei versucht. Bereits 2023 war sie in der ZDF-Serie "Um Leben und Tod" als Bootcamp-Coach zu sehen, wo sie die Rolle einer strengen Sportlehrerin übernommen hatte. In welche Rolle sie beim "Traumschiff" schlüpfen wird, ist bisher allerdings noch unklar. Dass Sophia den Mut hat, sich neuen Herausforderungen zu stellen, hatte sie bereits im Jahr 2024 bewiesen, als sie bei der Tanzshow "Let’s Dance" teilnahm und dort den 8. Platz belegte.

Abseits des Rampenlichts wird Sophia Thiel vor allem für ihre Authentizität und Offenheit geschätzt. Die Influencerin, die vor allem durch Fitnessvideos bekannt wurde, hatte sich in der Vergangenheit immer wieder ehrlich über ihre persönlichen Höhen und Tiefen geäußert, unter anderem über ihren Umgang mit Bodyshaming und gesundheitlichen Herausforderungen. Erst kürzlich teilte sie in einem Podcast, warum sie sich selbst nicht mehr als Fitness-Influencerin sieht. Diese Offenheit hat ihr nicht nur Respekt, sondern auch eine treue Community eingebracht, die sie auf jedem ihrer Wege unterstützt. Mit ihrer neuen Leidenschaft für die Schauspielerei scheint sie nun ein weiteres Kapitel ihrer wandelbaren Karriere aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige Anzeige