Sophia Thiel ist 30: So sieht ihr Leben heute aus

Sophia Thiel (30), einst gefeierter Social-Media-Star der Fitness-Szene, schlägt ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Zu ihrem 30. Geburtstag teilte sie auf Instagram ein Foto mit Luftballons und schrieb dazu: "R.I.P. an meine Zwanziger." Die Influencerin, die 2012 ihre Bodybuilding-Reise begann und mit ihren Fitnessprogrammen Millionen inspirierte, kann heute auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Wie ntv.de berichtet, zog sich Sophia im Jahr 2019 plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück und ließ ihre Fans im Ungewissen – bis sie zwei Jahre später mit einer mutigen Offenbarung zurückkehrte: "Ich habe eine Essstörung." Seitdem hat sich ihr Fokus verschoben – weg von Perfektion, hin zu mentaler Gesundheit, Selbstliebe und Bodypositivity.

Bekannt wurde Sophia durch ihren enormen Erfolg auf YouTube, wo sie ihre Disziplin und Durchsetzungskraft als Fitness-Ikone ins Rampenlicht stellte. Doch der öffentliche Druck und der Drang zur ständigen Selbstoptimierung führten zu einem Burn-out und letztlich zu ihrer zweijährigen Social-Media-Pause. Während dieser Zeit zog sie sich nach Los Angeles zurück und suchte intensiv nach sich selbst. Ein Wendepunkt war ihre Rückkehr 2021. Sie veröffentlichte ein Buch mit dem Titel "Come Back Stronger", spricht offen über ihre Erfahrungen und zeigt sich heute auf Instagram als Verfechterin eines gesunden Körperbewusstseins. Rückschläge, wie mentale Krisen nach ihrer Let's Dance-Teilnahme, gehören mittlerweile zu ihrer Geschichte, die sie kämpferisch annimmt.

Auch in ihrem Privatleben hat sich vieles verändert. Sophia genießt momentan das Gefühl, wieder in Balance zu sein, und ist sogar frisch verliebt. Ihre früheren Jahre beschreibt sie häufig als eine Zeit voller Selbstzweifel, während sie sich heute stärker und freier denn je fühlt. Die Fitness-Influencerin, die einst für ihren durchtrainierten Körper bekannt war, setzt nun auf Authentizität und Selbstliebe. "Ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt so frei und selbstbestimmt gefühlt habe", schrieb sie kürzlich auf Instagram. Ganz ohne Druck und unrealistische Vorsätze möchte sie das neue Lebensjahr als Reise zu sich selbst fortsetzen – diesmal mit einem Fokus auf innere Stärke und Zufriedenheit.

Getty Images Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

