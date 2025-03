Sophia Thiel sieht sich nicht mehr als Fitness-Influencerin

Sophia Thiel (30) wurde vor allem durch ihren Fitness-Content auf YouTube bekannt sowie ihre Geschichte, dass sie als Jugendliche übergewichtig war, bis sie sich dazu entschied, die Kilos anzugehen. 2019 zog sich die Bloggerin aber von Social Media zurück. Trotz eines Comebacks – rund zwei Jahre später – wurde es ruhiger um die Rosenheimerin. Im "deep und deutlich"-Podcast erklärt Sophia nun, dass sie sich nicht mehr als Fitness-Influencerin sieht: "Ich wollte eigentlich wieder mit Trainingsvideos anfangen, dann bin ich aber leider nach Let's Dance wieder in ein Loch gefallen. Was mich daran hemmt: Mich selbst als Fitnesstrainerin zu beschreiben – ich fühle mich dem Begriff nicht mehr gerecht."

Auch jahrelange Hasskommentare seien einer der Gründe dafür, warum Sophia ihren früheren Content pausiert. In dem Interview verrät die 30-Jährige aber ebenfalls, dass sie selbst ihre wohl größte Kritikerin ist: "Ich habe mich schon immer hinterfragt und alles hinterfragt, was ich tue. Ich habe damals mit Bodybuilding angefangen und Wettkämpfen. Da habe ich mich auch schon gefragt, bin ich überhaupt Sportlerin? Ich habe Sport doch immer gehasst?" Dies mache sie auch heute, wenn es um den Begriff "Fitness-Influencerin" geht: "Ich glaube, weil ich nicht nett zu mir selbst bin. Ich fühle mich in dem Bereich mittlerweile so unwohl."

Sophia kämpfte als Jugendliche mit Übergewicht, bis sie 2012 mit dem Bodybuilding startete. Später folgte eine schillernde Karriere als Social-Media-Star, mehrere Auftritte in diversen TV-Shows sowie ihre eigene Marke und mehrere Bücher. Heute lässt Sophia es etwas ruhiger angehen, postet aber weiterhin in regelmäßigen Abständen Einblicke aus ihrem Leben im Netz. Privat scheint die Medienpersönlichkeit aktuell wieder frisch verliebt zu sein: Gegenüber Bunte plauderte Sophia aus, dass sie frisch verliebt ist – in einem Polizisten, den sie über Tinder kennenlernte.

Sophia Thiel, Influencerin

Sophia Thiel, Influencerin

