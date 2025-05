495 Tage am Stück: Influencerin will täglich Marathon laufen

Joyce Hübner, Berlins wohl ausdauerndste Sport-Influencerin, hat ambitionierte Pläne: 495 Tage lang will sie täglich einen Marathon laufen – quer durch alle rund 2060 Städte Deutschlands. Ihr Lauf startet am 1. Juni in Helmstedt und endet, wenn alles nach Plan geht, im Oktober 2026 in Berlin. Über 21.000 Kilometer und 200.000 Höhenmeter liegen vor ihr – ohne einen einzigen Ruhetag. Logistisch und emotional unterstützt wird Joyce laut Bild dabei von ihrem langjährigen Lebenspartner Sven Dünnwald. Er wird allerdings nicht selbst mitlaufen, sondern das Langstreckentalent aus dem Auto heraus an einzelnen Stationen mit dem Nötigsten versorgen.

Hinter dem XXL-Lauf steckt eine minutiöse Planung. Mithilfe von KI-Tools und Google Maps konnte Joyce die Route detailliert ausarbeiten, wie sie verrät. Auch körperlich bereitet sich die ehemalige Betriebswirtin schon seit Monaten intensiv vor und lief dabei zwischen 100 und 150 Kilometern pro Woche. Doch trotz Vorbereitung bleibt das Risiko, aus dem Tritt zu geraten. "Meine größte Sorge ist, krank zu werden", sagt sie. Neben ausgewogener Ernährung und ausreichender Flüssigkeitszufuhr setzt sie auf 25 ausgewählte Paar Laufschuhe, die Partner Sven ihr etappenweise übergeben wird – bei dieser Ausdauer kommen offenbar selbst die besten Sohlen zügig an ihr natürliches Materiallimit.

Für Joyce ist dieses Laufabenteuer längst nicht das erste seiner Art. Nachdem sie 2023 Deutschland umrundete und 120 Marathons in 140 Tagen lief, kündigte die diplomierte Immobilienökonomin ihren Job, um sich vollständig ihrer Leidenschaft zu widmen. Inzwischen schrieb sie auch ein Buch über ihre Erfahrungen entlang der deutschen Grenze und lebt heute vollständig von ihren Einnahmen als Unternehmerin und Influencerin. Ihr Alltag, den sie mit ihren Fans auf Social Media teilt, ist vom Sport geprägt – doch auch das Zwischenmenschliche bleibt bei Joyce nie auf der Strecke. Gerade Partner Sven zeigt sich immer wieder als entscheidender Rückhalt, wenn es darum geht, selbst ausgefallene Laufprojekte in die Tat umzusetzen.

https://www.instagram.com/p/DJuRWvXIMlC/ Influencerin Joyce Hübner im Mai 2025

https://www.instagram.com/p/DJPqsxKtxWu/ Influencerin Joyce Hübner im Mai 2025

