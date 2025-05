So groß soll das Vermögen von Comedian Oliver Pocher sein

Oliver Pocher (47), bekannt für seine freche Art und oft polarisierenden Humor, hat sich über die Jahre eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Einst quirliger Moderator bei VIVA, heute millionenschwerer Dauerprovokateur – der 47-Jährige lässt sich auch durch Social-Media-Shitstorms und eingeschnappte Promikollegen nicht ausbremsen. Olivers Karriere hat überlebt, was andere pulverisiert hätte: Skandale, Scheidungen, Seitenhiebe und Sendeplatzverluste. Doch genau damit steht er heute finanziell blendend da, wie Moviepilot berichtet: Sein Konto soll mittlerweile an der Acht-Millionen-Euro-Marke kratzen.

Tatsächlich verlief Olivers Karriere alles andere als geradlinig. Seine provokante Art bescherte ihm zwar viel Aufmerksamkeit, aber auch eine beachtliche Gegnerliste. Unvergessen bleibt zum Beispiel der Eklat mit Harald Schmidt (67), der ihn einst als "kleine, miese Type" beschimpfte. Doch besonders in den letzten Jahren fühlten sich zahlreiche Promis von ihm öffentlich vorgeführt, unter anderem durch seine scharfzüngigen Instagram-Storys, in denen er regelmäßig Branchenkollegen abwatscht. So beispielsweise zuletzt Unternehmer Christian Wolf, dem Oliver unterstellte, die Geburt seines Kindes für Marketingzwecke zu instrumentalisieren.

Abseits des klassischen Fernsehens sucht Oliver mittlerweile offenbar neue Bühnen. Mit einem eigenen Streamingdienst will er sich unabhängig von linearen TV-Sendern positionieren und exklusive Inhalte ganz nach seiner Fasson präsentieren. Ob das ambitionierte Projekt letztendlich zündet oder doch floppt, ist noch offen – doch es beweist den Willen des 47-Jährigen, sich stets neu zu erfinden. Privat zeigt sich Oliver derweil von einer ganz anderen Seite – als liebevoller Vater mehrerer Kinder, zwischen Patchwork-Planung und Papa-Pflichten.

Getty Images Oliver Pocher beim "Comet Award" 2005 in Köln

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

