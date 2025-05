So tickt die "Tagesschau"-Nachfolgerin Romy Hiller privat

Romy Hiller (43) wird ab dem 14. Juni das Gesicht der 20-Uhr-"Tagesschau" und damit in die Riege der bekanntesten Nachrichtensprecherinnen Deutschlands aufgenommen. Die Journalistin und Moderatorin ergänzt das Team um Jens Riewa (61), Susanne Daubner (64) und Thorsten Schröder und tritt die Nachfolge von Constantin Schreiber (45) an, der die "Tagesschau" kürzlich verlassen hat. Die neue Sprecherin wurde 1981 in Wismar geboren, wuchs im Ostseebad Kühlungsborn auf und lebt laut Berichten der Abendzeitung München mittlerweile mit ihren beiden Töchtern in Hamburg. Details aus ihrem Privatleben hält die zweifache Mutter jedoch weitestgehend unter Verschluss.

Ihre Karriere begann Romy Hiller, nachdem sie 2000 ihr Abitur gemacht hatte, mit einem Volontariat bei Antenne MV, gefolgt von ihrer Tätigkeit als Radiomoderatorin. Schon 2005 wechselte sie in den TV-Bereich als Redakteurin und Moderatorin bei RTL Nord und sammelte während ihrer Zeit bei Sendern wie RTL und n-tv reichlich Erfahrung – unter anderem als Korrespondentin und Moderatorin für verschiedene Nachrichtenformate. Nach mehr als einem Jahrzehnt in der privaten Medienlandschaft verschlug es sie schließlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo sie seit 2018 für den NDR und die ARD arbeitet. Auf "tagesschau24" und bei der Moderation der Vormittags- und Nachtausgaben der "Tagesschau" konnte sie seitdem ihr Können beweisen.

Eigentlich hatte Romy Hiller ursprünglich ganz andere berufliche Träume. Sie wollte zunächst Auslandskorrespondentin werden, wie sie der Deutschen Presse Agentur einmal verriet. Doch durch ihre Arbeit in diversen Moderationen entwickelte sie eine Leidenschaft für ihren aktuellen Job und ist mit dieser Wendung ihres beruflichen Weges sehr glücklich. Die "Tagesschau" ist für viele Zuschauer ein festes abendliches Ritual, weswegen das neue Gesicht an der Seite langjähriger Kollegen mit Spannung erwartet wird.

Anzeige Anzeige

NDR Romy Hiller, die neue "Tagesschau"-Sprecherin

Anzeige Anzeige

NDR Constantin Schreiber, TV-Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige