Laura Maria Lettgen ging nur aus Rache zu "Love Island"

Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, hat jetzt offenbart, wie sie zum Reality-TV kam – und die Geschichte hat es in sich. In einem Interview mit Kiss FM berichtete die Social-Media-Bekanntheit, dass sie sich 2019 mitten in einer intensiven Kennenlernphase befand. Der Mann, mit dem sie sich eine Beziehung ausmalte, plante sogar einen gemeinsamen Urlaub mit seinen Eltern auf den Malediven und schenkte ihr ein Armband mit seinem Namen. Doch dann der Schock: Er offenbarte, dass er sich bei der Dating-Show Love Island bewerben wollte. Was folgte, war eine Überraschung, die Laura letztlich ins Rampenlicht katapultierte.

Nachdem ihr Schwarm ihr das Herz gebrochen hatte, suchte Laura Trost bei ihrer besten Freundin – diese brachte dann die ganze Sache ins Rollen. "Das, was der kann, kannst du schon lange", soll die Freundin ihr geraten haben. Ohne große Umwege reichte sie kurzerhand Lauras Bewerbung für die gleiche Show ein. Gesagt, getan: Laura wurde tatsächlich ausgewählt und durfte bei "Love Island" mitmachen. Ihr Ex hingegen bekam eine Absage. "Ich wurde genommen. Und er nicht", erzählte Laura sichtlich zufrieden. Dieser unerwartete Wendepunkt legte schließlich den Grundstein für ihre Karriere.

In der Vergangenheit fiel die Reality-TV-Bekanntheit oft durch Streitereien und Dramen auf und musste dafür immer wieder Kritik einstecken. Doch in der aktuellen Staffel Beauty & The Nerd überraschte sie die Zuschauer mit einer völlig neuen Seite. Besonders ihr Umgang mit ihrem Teampartner Sammy sorgte für jede Menge Lob im Netz. Laura unterstützte ihn mit viel Empathie und half ihm dabei, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Damit gewann sie nicht nur Sammys Vertrauen, sondern auch viele Herzen der Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Sammy und Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten