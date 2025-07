GZSZ-Hodenkrebs-Storyline nimmt Anne Menden emotional mit

In der Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird es derzeit emotional: Tobias, gespielt von Jan Kittmann, muss sich der Diagnose Hodenkrebs stellen und mit den weitreichenden Veränderungen durch die Krankheit zurechtkommen. Auch Emily, verkörpert von Anne Menden (39), spielt in dieser Storyline eine bedeutende Rolle, obwohl sie die Ex-Frau des Charakters ist. In einer besonders ergreifenden Szene schneidet sie Tobias die Haare ab – ein Moment, der auch Anne nicht kalt ließ. "Ich hatte richtig Herzklopfen, und mir sind dabei auch die Tränen gekommen", verriet sie im Interview mit RTL und sprach über die intensiven Gefühle, die diese Dreharbeiten bei ihr auslösten.

Anne erklärte weiter, dass diese Storyline bei ihr auch privat einiges auslöst. "Solche Geschichten lassen einen natürlich nicht komplett los", gab sie zu und fügte hinzu: "Viele haben schon einmal jemanden wegen Krebs verloren – ich selbst erst vergangenes Jahr eine gute Freundin." Gerade Szenen wie diese, in denen ihre Figur eine ihr nahestehende Person unterstützt, würden diese Erinnerungen wieder wachrufen. Dennoch sorgt die ernste Thematik auch für einen Moment der Reflexion, wie Anne anmerkt: "Es macht mich sensibler für das, was andere Menschen durchmachen, und dankbar, dass ich gesund bin."

Die Dreharbeiten zu der Szene, in der Tobias seine Haare verliert, wurden zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für das gesamte Team. Anne beschrieb die Atmosphäre vor Ort als geprägt von Respekt und Demut: "Jeder wusste, wie wichtig dieser Moment war. Es war kein gewöhnlicher Drehtag, und jeder gab dem anderen den Raum, den er brauchte." Jan, der Darsteller von Tobias, verzichtete für die Szene auf unechte Haare und ließ sich tatsächlich kahl scheren, was das Erlebnis für Anne noch intensiver machte.

Instagram / annemenden Anne Menden im Januar 2025

RTL Jan Kittmann und Anne Menden bei GZSZ

RTL Jan Kittmann in seiner Rolle als Tobias bei GZSZ