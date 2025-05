Das ist Constantin Schreibers "tagesschau"-Nachfolgerin

Am Sonntag verabschiedete sich Constantin Schreiber (45) von der tagesschau. Der Sprecher wird sich in Zukunft anderen Aufgaben widmen. An seine Stelle tritt nun eine langjährige Journalistin in der Nachrichtensendung. Am 14. Juni wird Romy Hiller ihren ersten Auftritt in dem ARD-Format haben. Für die Wahlhamburgerin ist dieser Job nichts komplett Neues. Laut Berichten von t-online arbeitet sie schon seit 2018 für den öffentlich-rechtlichen Sender und wirkte bei "tagesschau24" auch schon vor der Kamera mit. Zuvor war sie zehn Jahre lang RTL-Korrespondentin und bringt so eine Menge Erfahrung mit in ihre neue Stelle.

Für Romy geht mit dem Wechsel vor die "tagesschau"-Kameras ein Traum in Erfüllung. "Ich bin mit dem abendlichen Gong aufgewachsen – die 'tagesschau' gehörte in meiner Familie zum Abendprogramm einfach dazu. Für viele, mich eingeschlossen, ist sie der Inbegriff für seriösen, verlässlichen Journalismus", schwärmte sie gegenüber dem NDR. Bereits im April war ihr Jobwechsel bekannt, allerdings vermutete damals noch niemand, dass sich Constantin verabschieden würde.

Auch Constantin wird sich nicht aus dem Nachrichtengeschehen zurückziehen. Ab dem 1. September wird der Moderator für das Global Reporters Network von Axel Springer aus Tel Aviv über Geschehnisse im Nahen Osten berichten. Dabei wird er in verschiedenen journalistischen Formaten tätig sein und unter anderem Inhalte für Publikationen wie Bild und Die Welt erstellen. Diese Neuausrichtung verspricht für den bisherigen "tagesschau"-Sprecher eine spannende Herausforderung zu sein.

NDR/Hendrik Lüders Romy Hiller, Journalistin

Getty Images Constantin Schreiber, Nachrichtensprecher

