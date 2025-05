YouTuber Marvin Wildhage und seine Cindy werden bald Eltern

Marvin Wildhage (28) und seine Partnerin Cindy können aktuell wohl kaum glücklicher sein: Der YouTuber und seine Frau bekommen erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Das verkünden die beiden nun auf Instagram. "Wir kriegen ein Baby!", heißt es zu einem Foto, auf dem die zwei mit dem Familienhund Hugo einen Strampler hochhalten und Caps mit den jeweiligen Aufschriften "Mom" und "Dad" tragen. "Im Dezember startet unser größtes Abenteuer und wir freuen uns riesig auf die neue Zeit, die vor uns liegt", lautet es ferner.

In der Kommentarspalte ihres Social-Media-Beitrags häufen sich direkt unzählige Glückwünsche. "Das ist so, so, so, so toll!", schreibt beispielsweise Sonny Loops (29) und xLaeta gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch!" Dass Marvin und Cindy in ein paar Monaten Nachwuchs bekommen, realisieren die beiden selbst noch nicht so ganz. "Noch können wir es kaum glauben, aber bald sind wir zu viert", verrät das Paar und ergänzt voller Vorfreude: "Mama, Papa, Kind und natürlich Hubert."

Marvin Wildhage ist seit vielen Jahren ein gefeierter Star im Netz. Auf YouTube wurde er unter anderem durch lustigen Content in Form von Pranks bekannt. Schon im Alter von 14 Jahren war der 28-Jährige eine kleine Berühmtheit, die Promis wie Klaas Heufer-Umlauf (41), Udo Lindenberg (79) oder Olli Schulz (51) interviewte. Heute ist er vor allem durch wilde Aktionen bekannt: Unter anderem schleuste er sich auf die Spielfläche der Fußball-EM als verkleidetes Maskottchen Albärt oder kaufte sich jüngst das Bundesverdienstkreuz.

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin.wildhage Cindy und Marvin Wildhage im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marvin Wildhage im Dezember 2022

Anzeige Anzeige