Schon wieder: Marvin Wildhage veräppelt Vanessa Mariposa

Marvin Wildhage (25) nimmt mal wieder die Influencer aufs Korn. Der YouTuber erlangte vor einem Jahr mit seinem Video große Bekanntheit: Damals veräppelte er sämtliche Influencer, indem er ihnen eine gefakte Gesichtscreme unterjubelte, die sie bewarben. Unter anderem tappte Vanessa Mariposa (29) in die Falle und machte Werbung für das Produkt. Eine ähnliche Idee hatte Marvin nun erneut – und die Fitnessinfluencerin fiel wieder auf den Prank rein.

In seinem neuesten YouTube-Video enthüllt Marvin sein derzeitiges Projekt: Er entwickelte einen Amateurfilm, den er als Thriller ausgab und plante sogar ein großes Influencer-Screening dazu. Dazu lud er auch Vanessa ein – doch die Ex on the Beach-Bekanntheit konnte aus zeitlichen Gründen nicht. Dennoch machte sie in ihrer Instagram-Story fleißig Werbung für den Film namens "A Hole" und gab sogar an, diesen bereits gesehen zu haben – obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal fertig geschnitten war. "Was ich verstehe ist, dass sie schwarz auf weiß lügt – schon wieder", stellte Marvin in seinem Video entsetzt fest.

Mit einem sarkastischen Unterton machte der 25-Jährige darauf aufmerksam, dass Vanessa offenbar schon wieder gnadenlos ihren Fans etwas vorgemacht hat. "Als Kunde würde ich mir denken, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Als Marvin denke ich mir aber so: Test nicht bestanden und schon wieder reingefallen", resümierte er. Wie es mit dem Projekt weitergeht, wird der Netzstar in einem weiteren Video berichten.

