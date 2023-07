Tanja Makarić fällt auf einen Prank von Marvin Wildhage rein

Marvin Wildhage (27) ist zurück! Der deutsche YouTuber ist bekannt dafür, Influencer mit Fake-Produkten und fiesen Pranks reinzulegen. Und das mit Erfolg: Denn in der Vergangenheit brachte er bereits mehrere Promis dazu, für die Hautcreme Hydrohype Werbung zu machen, die ausschließlich aus Gleitgel bestand. Jetzt ist der Internetstar zurück und ausgerechnet Tanja Makarić (26) ist in seine Falle getappt. Im Netz macht sie selbstbewusst Werbung für seine Hokus-Pokus-Steine.

"Ich habe ein Paket bekommen, mit Karten und oh mein Gott, mit so Chakra-Steinen. Ich liebe so was", berichtet die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story begeistert und stellt die Produkte der Firma Zodiac Essential ahnungslos vor: "Das zum Beispiel ist der Rosenquarz, der Stein der Verliebten. Wenn ihr euren Freund manifestieren wollt. Der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt." Doch was die Freundin von Julian Claßen (30) wohl nicht ahnt, ist, dass es sich dabei um einen Prank handelt...

Denn wer genau hinschaut, bemerkt: Der Registereintrag des Online-Shops ist von einem Unternehmen aus Hamburg kopiert. Die angebliche Geschäftsführerin Paola Tranello ist zudem nicht auffindbar im Internet – doch der Nachname "Tranello" ist italienisch für "Falle". Beim Check-out wird dann endgültig klar, wer hinter dem Prank steht: Denn als Zahlungsempfänger ist kein Geringerer als Marvin selbst angegeben.

Tanja Makarić

Tanja Makarić, Social-Media-Star

Marvin Wildhage, deutscher YouTuber

