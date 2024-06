Marvin Wildhage schleust sich als EM-Maskottchen ins Stadion

Marvin Wildhage (27) sorgt aktuell für eine hitzige Diskussion – der YouTuber schaffte es, sich als Maskottchen verkleidet in die Münchener Allianz-Arena zum EM-Eröffnungsspiel zu schmuggeln. Und das komplett ohne gültiges Ticket! Marvin teilt auf YouTube ein Video vom vergangenen Freitag, in dem es ihm gelang, mit einem gefälschten Kostüm, falschen Ausweisen und mithilfe eines eingeschleusten Mitarbeiters an den Spielfeldrand zu gelangen. Fast schaffte er es auf das Spielfeld, doch nach kurzer Zeit wurde Marvin von einer UEFA-Mitarbeiterin in die Katakomben geführt – es kamen immer mehr Ordner, und er musste sein Kostüm ablegen. "Das Spiel ist vorbei", merkte er und wurde zur Polizei gebracht – er verbrachte mehrere Stunden in der Zelle.

Dem 27-Jährigen drohen jetzt dicke Strafen der UEFA: Unter anderem gibt es für Marvin und seinen Mithelfer ein bundesweites Stadionverbot während der kompletten Europameisterschaft. Doch er beendet sein Video mit der Aussage, dass er von einem "hohen Offiziellen der UEFA" den Hinweis bekam, wenn er irgendeinen Content zu dem Vorfall veröffentlichen werde, dass "mit aller Entschlossenheit" gegen ihn vorgegangen werde. All das hält ihn nicht davon ab, seinen rund 20-minütigen Beitrag auf der Plattform zu teilen, der schon mehr als 800.000 Aufrufe in nicht mal einem Tag erreicht hat.

Es ist nicht die erste Aktion, die Marvin während der EM gestartet hat. Der Berliner hatte sich vor drei Wochen in das DFB-Training der deutschen Nationalmannschaft in Jena eingeschleust – als ungebetener Gast. Die Nationalspieler waren verwirrt, und nachdem er den Ball kurz berühren konnte, wurde er von Mitarbeitern entdeckt und vom Platz verwiesen – ohne Konsequenzen! Dabei offenbarte Marvin gegenüber Bild: "Heute wollte ich eigentlich mein Debüt als Nationalspieler geben. Ich habe es auch kurz geschafft! Aber ich sage euch ganz ehrlich: Meine Einsatzzeit war fast so kurz wie die von Chris Kramer 2014 beim Finale."

Getty Images Das EM-Maskottchen, 2024

Instagram / marvin.wildhage Marvin Wildhage, YouTuber

Wie findet ihr Marvins neuesten Streich als Fake-Maskottchen? Finde ich total genial von ihm! Das wäre mir zu riskant... Ergebnis anzeigen



