Neuer Netz-Prank: Vanessa Mariposa disst Marvin Wildhage

Vanessa Mariposa (30) nimmt es gelassen! Der YouTuber Marvin Wildhage (26) nimmt gerne mal den einen oder anderen Influencer auf die Schippe. So auch Vanessa Mariposa, die gleich zweimal zum Opfer des YouTubers geworden war, indem sie für Produkte, die gar nicht existierten, Werbung machte. Als die Blondine schließlich ein drittes Mal angefragt wurde, reichte ihr es: Vanessa kontert selbst mit einem Prank-Video.

"Ein langjähriger Freund hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, Werbung für ihn zu machen. Guten Freunden hilft man doch so gerne", schreibt die Influencerin unter ihr Video auf Instagram. Darin reagiert sie auf eine neue Anfrage von Marvin Wildhage, der Vanessa erneut hereinlegen will. Doch diesmal scheint die Beauty gut aufgepasst und den Prank sofort erkannt zu haben. "Ich hoffe, dir gefällt das Video", richtet sie sich direkt an Marvin.

Die Fans der Influencerin sind von ihrem Humor begeistert: "Diesmal hat Vanessa ihn hochgenommen" oder "Unterhaltung pur… ich liebe es", kommentieren sie darunter. Eine Reaktion vom Prank-YouTuber gibt es bislang offenbar noch nicht.

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige

Quelle: Joyn / Fernsehmacher Marvin Wildhage, YouTuber

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de