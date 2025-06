Boris Becker sendet Mama (†) Geburtstagsgrüße in den Himmel

Boris Becker (57) schwelgt heute sicherlich in Erinnerungen. Zum 90. Geburtstag widmete der frühere Tennisstar seiner verstorbenen Mama Elvira rührende Worte auf Instagram. "Zum Gedenken meiner Mutter Elvira, die heute 90 Jahre alt geworden wäre. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht an dich denken…In Liebe und Dankbarkeit", schrieb Boris zu einem gemeinsamen Schnappschuss, der ihn und seine geliebte Mutter zusammen zeigt. Auf dem Schnappschuss lächeln beide herzlich in die Kamera und strahlen eine besondere Nähe aus.

Boris teilte zudem noch weitere Aufnahmen. Darauf schmiegt sich beispielsweise seine Frau Lilian an Elvira. Auch ein Bild mit seinen Söhnen Noah (31) und Elias (25) befindet sich in der Bildersammlung. Elvira schien zu ihren Lebzeiten ein besonderes Verhältnis zu ihrem Sohn und der restlichen Familie zu pflegen. Im vergangenen November verstarb die Mutter des dreifachen Wimbledon-Gewinners. "Meine liebe Mama ist von uns gegangen. Ich habe dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe. Es ist ein großer Schmerz, den ich momentan fühle", trauerte Boris damals auf Social Media.

In den vergangenen Jahren erzählte Boris immer wieder, welch große Rolle Elvira für ihn gespielt hatte – von seinen ersten Erfolgen auf dem Court bis zu persönlichem Beistand in Zeiten der Not. Die besondere Verbindung zwischen den beiden wurde mehrfach von ihm öffentlich betont. Auch als der einstige Sportler 2022 im Gefängnis saß, stärkte Mama Elvira ihm den Rücken. "Gerade hat er mich angerufen. Zum Muttertag. [...] Wir haben uns immer gut verstanden", erklärte sie damals erfreut und machte deutlich: "Was soll ich sagen? Er ist mein Sohn."

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Familie

Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Oktober 2023