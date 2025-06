Wienerin beschuldigt Rapper P. Diddy der Vergewaltigung

Sean Combs, weithin bekannt als P. Diddy (55), sieht sich mit einer weiteren schweren Anschuldigung konfrontiert. Wie unter anderem RTL berichtet, hat eine Frau aus Wien den Rapper wegen Vergewaltigung angezeigt. Der Vorfall soll sich nach einem Auftritt Diddys im März 2000 in der damaligen "Libro Music Hall" zugetragen haben. Die damals 19-jährige Moderatorin eines Onlinesenders wollte nach dem Konzert ein Interview mit dem Künstler führen. Im Club "Olympia P9" hätten seine Bodyguards sie von ihrem Kameramann getrennt und sie unter dem Vorwand, der Ort sei zu laut, in den Tourbus des Rappers geleitet. Dort sei ihr von Diddy ein Getränk angeboten worden – sie vermutet, dass dieses mit K.-o.-Tropfen oder Ähnlichem versetzt war. Anschließend sei es zu dem Übergriff gekommen.

Laut der Betroffenen, die mit dem Nachnamen Steininger auftritt, hat sie sowohl in Österreich Anzeige erstattet als auch in den USA rechtlichen Beistand gesucht. Die juristische Lage erweist sich jedoch als kompliziert: In Österreich wurden die Ermittlungen allerdings "eingestellt, unter Vorbehalt der späteren Verfolgung". Zudem wäre die mutmaßliche Tat eigentlich verjährt, könnte jedoch wieder an Relevanz gewinnen, falls es in den USA zu einer Verurteilung wegen ähnlicher Taten kommt. Steininger habe den Vorfall jetzt publik gemacht, um nach eigenen Angaben bei den Ermittlungen zu helfen. Nach der mutmaßlichen Tat habe sie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und sei inzwischen arbeitsunfähig.

Aktuell steht der Musikproduzent in New York vor Gericht. Ihm werden Sexhandel, organisierte Kriminalität und zahlreiche Sexualverbrechen vorgeworfen. In den vergangenen Wochen sagte auch seine Ex-Freundin Cassie Ventura (38) gegen ihn aus und berichtete von schlimmen physischen Übergriffen. Unter anderem soll Diddy sie 2018 in ihrem Haus nach einem Restaurantbesuch vergewaltigt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Jahr 2017

Anzeige Anzeige