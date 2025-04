Boris Becker teilt seltene Fotos mit seinem Sohn Amadeus

Boris Becker (57) gewährt einen seltenen Einblick in sein Familienleben. Auf Instagram teilte der Tennisstar nun mehrere Fotos, die ihn mit seinem jüngsten Sohn Amadeus (15) zeigen. Gemeinsam mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro verbringt Boris die Osterferien in Dubai. Auf den Bildern sieht man Vater und Sohn gut gelaunt in der Wüste posieren. Besonders rührend ist ein Schnappschuss, auf dem Boris seinen Arm liebevoll um Amadeus legt, während sie ein Kamel streicheln. Ein weiteres Foto zeigt den 15-Jährigen mutig mit einem Falken auf dem Arm, während Boris stolz in die Kamera blickt. Zu den Aufnahmen schreibt er schlicht: "Osterferien in Dubai".

Die Fotos erregen große Aufmerksamkeit, da Boris sonst sehr zurückhaltend ist, was private Einblicke angeht – insbesondere, wenn es um seine Kinder geht. Der 57-Jährige hat insgesamt vier Kinder von drei unterschiedlichen Frauen. Amadeus stammt aus seiner früheren Ehe mit Lilly Becker (48). Bilder von ihm sieht man ausgesprochen selten. Seine Fans zeigen sich begeistert von den harmonischen Aufnahmen und überhäufen den Sportler mit positiven Kommentaren. "Tolle Familienfotos, habt eine schöne Zeit", schreibt beispielsweise ein User.

Einige Follower zeigen sich allerdings enttäuscht darüber, dass Boris seine Tochter Anna Ermakova (25) im Netz offenbar immer außen vor lässt. Das Verhältnis zwischen den beiden gilt seit Jahren als angespannt, denn: Das Model kam zur Welt, nachdem Boris seiner damaligen Frau Barbara Becker (58) mit Annas Mutter Angela fremdgegangen war. Laut Bild-Informationen soll Anna auch nichts von Boris und Lilians großer Hochzeit im Herbst 2024 gewusst haben – eine persönliche Einladung zu der Feierlichkeit blieb laut dem Blatt ebenso aus.

Anzeige Anzeige

RTL Amadeus und Lilly Becker nach dem Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, Model

Anzeige Anzeige