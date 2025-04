Boris Becker glänzt mit seiner Lilian auf dem roten Teppich

Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro strahlten bis über beide Ohren, als sie am Montagabend die Laureus World Sports Awards in Madrid besuchten. Der ehemalige Tennisstar erschien im eleganten schwarzen Dreiteiler mitsamt gepunkteter Krawatte, während Lilian in einem extravaganten, durchsichtigen Kleid mit goldenen Akzenten alle Blicke auf sich zog. Arm in Arm genossen sie ihren glamourösen Auftritt im majestätischen Ambiente des Palacio de Cibeles. Die jährliche Gala, die die bedeutendsten Leistungen der Sportwelt ehrt, hatte auch in diesem Jahr prominente Gäste und Preisträger wie Simone Biles (28) und Rafael Nadal (38) zu bieten.

Für Boris und Lilian war der Abend ein weiterer besonderer Moment in einer Reihe von Meilensteinen: Das Paar hatte erst im September 2024 in Portofino geheiratet. Bei ihrer Hochzeit fungierten Boris' erwachsene Söhne Noah (31) und Elias (25) als Trauzeugen, während Lilian damals in drei verschiedenen Kleidern ihres Designers Andrea Ravieli begeisterte und Boris ihr in einem cremefarbenen Smoking vor hundert Gästen das Jawort gab. Rückblickend beschrieb der sechsfache Grand-Slam-Champion den Tag gegenüber dem Magazin Hello! als "magisches Wochenende".

Seit Lilian ihn nach seiner Entlassung aus dem britischen Gefängnis 2022 unterstützt hat, sieht der 57-Jährige ihre Liebe als besonders gestärkt an. Er betonte gegenüber dem Magazin: "Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wer wirklich für einen da ist." Die politische Risikomanagerin habe sich als seine "Partnerin fürs Leben" bewiesen. Über ihre Hochzeit sagte Boris: "Das Beste war, sie endlich meine Frau nennen zu können." Neben den neuen Freuden von Ehe und gemeinsamen Auftritten bleibt jedoch ein kleiner Wermutstropfen: Die Abwesenheit seiner Tochter Anna Ermakova (25) sowie seines jüngsten Kindes Amadeus (15) bei der Hochzeit führte zu Spekulationen, da die genauen Gründe hierfür unklar blieben.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus, April 2025

